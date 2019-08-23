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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.08.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Kiraz ihracatında rekor sevinci

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Kiraz ihracatında rekor sevinci

Bu yıl mevsim şartlarının iyi gitmesi ve Çin pazarının açılmasıyla kiraz ihracatında 80 bin ton sınırı aşıldı ve 183 milyon dolar gelirle rekor kırıldı.

Çin pazarının açılması ve mevsim şartlarının iyi gitmesi sayesinde bu yıl kiraz ihracatında 80 bin ton sınırı aşıldı ve 183 milyon dolarlık rekor dış satım gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2016'da 78 bin 524 tonluk kiraz ihracatından 182 milyon 666 bin dolar döviz elde edildi. 

Kayıtlara rekor olarak geçen 2016 sezonunun ardından 2017'de 158 milyon 916 bin dolar karşılığında 59 bin 806 tonluk kiraz satıldı. 

Geçen sezon ise 76 bin 94 ton kiraz ihracatından elde edilen gelir 161 milyon 690 bin dolar olarak kayıtlara geçti. 

Bu sene mevsim şartları nedeniyle sezonun 15 gün gecikmesine rağmen kiraz ihracatında yeni bir rekor kırıldı. 

Kiraz ihracatçısı, hem hava şartlarının iyi gitmesi hem de Çin gibi büyük pazarların açılmasıyla 1 Ocak - 21 Ağustos 2019 dönemini kapsayan yaklaşık 8 aylık dönemde 80 bin 406 tonluk dış satım gerçekleştirdi, 183 milyon 159 bin dolar döviz girdisi sağladı. 

Kiraz ihraç edilen ülkeler arasında 87 milyon 374 bin dolarla Almanya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 42 milyon 138 bin dolarla Rusya ve 10 milyon 292 bin dolarla Hollanda takip etti. 

Bu sene yeni açılan Çin pazarı ise ilk yılında, Hong Kong'a yapılan ihracatla beraber Türkiye'nin en önemli 4. pazarı haline geldi. Bu ülkeye doğrudan kiraz ihracatı 3 milyon 313 bin dolara ulaşırken, büyük bölümü Çin'e sevk edilmek üzere Hong Kong'a gönderilen kirazlar da dikkate alındığında Çin'in toplam payı 6,5 milyon doları aştı. 

REKOR, ÇİN PAZARININ AÇILMASIYLA GELDİ

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk kirazının hem lezzeti hem dayanıklılığı hem de aromasıyla dünyada marka olduğuna dikkati çekti. 

Türkiye'de kiraz hasat sezonunun uzun olduğunu, İzmir ve Manisa'da başlayan hasadın yaz aylarının sonunda Mardin'de son bulduğunu belirten Uçak, bunun fiyat istikrarına da faydası olduğunu ifade etti. 

Uzak Doğu pazarının hızla büyümesinin ve Çin'e kiraz ihracatının önündeki engellerin aşılamasının kiraz ihracatında rekoru getirdiğine değinen Uçak, "Üreticimiz olsun ihracatçımız olsun şimdiden altyapımızı hazırladık. Önümüzdeki sezonun başlamasıyla beraber Çin'e ihracatı hızla artıracağız." dedi. 

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