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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
06.06.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

Kiraz hasadı başladı

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Kiraz hasadı başladı

DENİZLİ’nin Honaz ilçesinde kiraz üreticileri hasada başladı. İlçede 16 bin dönüm üzerinde üretimi yapılan, kalın kabuğu ve lezzeti sayesinde Avrupa ve İskandinav ülkelerine ihraç edilen Honaz kirazında, bu yıl yaşanan yüzde 30’luk rekolte artışı, üreticileri memnun etti.

Honaz’da, lezzeti ve kalın kabuğu nedeniyle tercih edilen Honaz kirazı için çiftçiler yoğun bir hasat dönemine girdi. Üreticiler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kiraz bahçelerine giderek, olgunlaşan kirazları toplama başladı. Yaklaşık 16 bin dönüm arazi üzerinde üretimi yapılan kirazın fiyatı ve kalitesi üreticiyi memnun etti. Mevsim şartlarının elverişli gitmesi nedeniyle, Napolyon kirazı olarak bilinen ’A 900’ cinsi kiraz üretiminde geçmiş yıllara oranla yüzde 30’luk bir artış yaşandı. Kalitesine göre kilosu 10- 15 lira arasında alıcı bulan Honaz kirazı, iç piyasada tüketilmesinin yanı sıra Almanya, Hollanda, Norveç, Danimarka, İsveç gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, ilçede kiraz üretimi yapan çiftçilerin rekolteden memnun olduklarını belirtip, "Bu yıl ürünlerimiz gayet güzel ve kaliteli. 14- 15 bin ton kiraz hasadı yapmayı bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl mevsim şartları nedeniyle çiftçimiz mağdur olmuştu. Bu yıl, geçen yıla oranla yüzde 30’luk bir rekolte artışı yaşandı. Lezzeti ve şeker oranı yüksek olan Honaz kirazı, kabuğu kalın olduğu için ihracata da oldukça elverişli" dedi.

KİRAZ ÜRETİCİLERİ REKOLTEDEN MEMNUN

Kiraz üreticilerinden Harun İnce de bahçelerinde kiraz toplamaya başladıklarını ifade ederek, "1 ay boyunca hasat yapıp kirazlarımızı toplayacağız. 3-4 yıldır yağış nedeniyle ürünlerimizin kalitesi istediğimiz gibi değildi. Bu yıl öyle bir sıkıntımız yok. Kirazlarımızın kalitesi ve tadı gayet iyi. Rekoltemiz istediğimiz gibi oldu" diye konuştu.

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