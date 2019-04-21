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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.04.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

Kiraz, Güney Kore pazarına açılıyor

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Kiraz, Güney Kore pazarına açılıyor

Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer, Çin'e yaklaşık 5 yıldır sürdürdükleri kiraz ihracatı çalışmalarının meyvesini verdiğini belirterek, yakında Güney Kore pazarının da açılacağını söyledi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EİB), Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kiraz üreticileri ve ihracatçıları ile belediye düğün salonunda değerlendirme toplantısı düzenledi.

Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı Beşer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da Sultandağı ve Çay ilçeleri ile Dereçine beldesi ve Eber köyünün Türkiye'nin en önemli kiraz üretim merkezleri arasında yer aldığını belirtti.

Bölgede üretilen kirazın dünya çapında tanındığını dile getiren Beşer, şöyle konuştu:

"Özellikle pazar noktasında dünyada pek çok rakibimiz var. Avrupa, Çin ve dünyanın farklı noktalarına kiraz ihracatımız gündemde. Çin'e yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğümüz kiraz ihracatı çalışmaları bugün meyvesini vermiş durumdadır. Çin, kiraz için çok önemli bir potansiyel. Yakında Güney Kore pazarı da açılıyor."

 

"ÇİN'E İLK KİRAZ İHRACATINI BİZ YAPMIŞTIK"

İhsan Beşer, yeni pazarların oluşmasıyla birlikte Türkiye'de kiraz üretiminde ciddi artış yaşanacağını da vurgulayarak, bürokratik sorunların çözülmesi noktasında çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığının da çok gayret gösterdiğini aktaran Beşer, "Geçen yıl Afyonkarahisar'dan Çin'e ilk kiraz ihracatını biz yapmıştık. Bu yıl da çok önemli bir potansiyelle yine Çin'e kiraz ihracatını gerçekleştireceğiz. Bu noktada da çalışmalarımızı tamamladık." dedi.

Toplantıya, Ege Yaş Meyve İhracatçıları Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar ve çok sayıda kiraz üreticisi katıldı.

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