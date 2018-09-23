Kiralıklarda ‘döviz’ inadı

13 EYLÜL’DE yayımlanan Türk Lirası’nın değerinin korunmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı kararnamesinin yürürlüğe girmesine rağmen, mülk sahiplerinin dövizle kiralamadan bir türlü vazgeçmediği gözlendi. 13 Eylül tarihinden itibaren internet sitelerine verilen kiralık ilanlarında hâlâ dolar ve Euro talep ediliyor. Dövizle

kiralık ilanı veren mülk sahiplerinin bu ilanları kararnameye rağmen dövizle kiralamak istemesi dikkat çekti. Telefonla aradığımız emlakçılar ise, “Mülk sahiplerinin talebi doğrultusunda dövizle ilan veriyoruz” diyor.

EURO VE DOLAR TALEBİ

Türkiye’de en çok kullanılan emlak sitelerinde kiralık dükkanların fiyatlarının hala döviz cinsinden etiketlenmesi, perakendecileri ve ofis kiralamak isteyenlerin de tepkisine neden oluyor. Özellikle İstanbul’da merkezi caddelerde bulunan mağaza, ofis ve villa kiralarının TL cinsinden talep edilmesi gerekirken dolar, Euro hatta sterlin talep edenler var. Emlakçılar bu konunun kendileri ile alakalı olmadığını belirterek şu bilgileri veriyor: “Mülk sahiplerinin talebini internet sitelerine koyuyoruz. Elbette sözleşmeler artık dolar veya Euro olarak yapılamıyor. Ancak belli bir kur üzerinden el sıkışılıyor. Bu da genelde günlük kurun biraz daha üzerinden oluyor.”

8 LİRAYA SABİTLEDİK

İlan veren emlak şirketleriyle yaptığımız görüşmelerden birinde ise emlak şirketinin sahibi, kiralık sözleşmesinin her ay yenilendiği bilgisini verdi. Emlakçı, şunları söyledi: “Her ay başında kur yenilemesine gidiyoruz. O günkü kur ne ise ilanda belirtilen dolara göre TL ile sözleşme yapılıyor. Bu çok zor olmuyor. Biraz da mülk sahibi ve kiralayanın arasındaki uyum önemli. Böylece iki tarafında bir mağduriyeti söz konusu olmuyor.” Başka bir emlakçı ise, “Bugün dolar kuru 6.29

olabilir. Biz bir yıllık sözleşmeyi yaparken, kuru 8 liradan sabitliyoruz” dedi.

YURTDIŞINDA YAŞIYOR

Kiralamalarda dövizden TL’ye geçişi değerlendiren emlakçılar, “Özellikle caddelerde dükkanı olan mülk sahiplerimizin bazıları 6 ay yurtdışında yaşıyor. Bu yüzden de TL ile kiralama konusuna sıcak bakmıyorlar. Biz kendilerini uyarmamıza rağmen ilanları dolar veya Euro olarak vermemizi talep ediyorlar. Biz de bu konuda tam olarak bilgi sahibi değiliz. Kira sözleşmeleri yapılırken hukukçular yönlendirmelerde bulunuyor. Henüz kararname çok yeni. Bu konuyla ilgili net bir şey yok. Evet kiralamalar artık dövizle yapılmayacak ama mülk sahipleri böyle ilan verilmesini istiyor” yorumunda bulunuyor.

30 gün içinde TL’ye dönmeleri gerekiyor

“Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” 13 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre menkul ve gayrimenkul alım satım ile kiralama sözleşmelerinde döviz üzerinden belirlenmiş bedellerin 30 gün içinde Türk Lirası’na dönüştürülmesi gerekiyor. Perakendeciler ve AVM yönetimlerinin bu konuda sağduyulu bir şekilde görüşmeler yaptıklarını anlatan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, “Bu konuda karar çok açık ve net. Sadece alt maddeleri bilmiyoruz. Cadde mağazalarında yaşanan bu durum hiç normal değil. Bu mülk sahiplerinin de bir an önce AVM’lerde olduğu gibi TL ile makul bir rakamdan kiralama yapması gerekmekte” dedi.

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