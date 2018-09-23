Kiralıklarda ‘döviz’ inadı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKiralıklarda ‘döviz’ inadı
GeriEkonomi Kiralıklarda ‘döviz’ inadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    29
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Ceyhun KUBURLU
23.09.2018 - 00:25, Son Güncelleme:

Kiralıklarda ‘döviz’ inadı

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    29
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
Kiralıklarda ‘döviz’ inadı

Türk Lirası’nın değerinin korunmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı kararnamesinin yürürlüğe girmesine rağmen, birçok internet sitesinde dolar ve Euro ile kiralık ilanları göze çarpıyor. Bu ilanların bazılarının siteye giriş tarihinin ise kararnameden sonra olması dikkat çekiyor.

13 EYLÜL’DE yayımlanan Türk Lirası’nın değerinin korunmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı kararnamesinin yürürlüğe girmesine rağmen, mülk sahiplerinin dövizle kiralamadan bir türlü vazgeçmediği gözlendi. 13 Eylül tarihinden itibaren internet sitelerine verilen kiralık ilanlarında hâlâ dolar ve Euro talep ediliyor. DövizleKiralıklarda ‘döviz’ inadı
kiralık ilanı veren mülk sahiplerinin bu ilanları kararnameye rağmen dövizle kiralamak istemesi dikkat çekti. Telefonla aradığımız emlakçılar ise, “Mülk sahiplerinin talebi doğrultusunda dövizle ilan veriyoruz” diyor.

EURO VE DOLAR TALEBİ

Türkiye’de en çok kullanılan emlak sitelerinde kiralık dükkanların fiyatlarının hala döviz cinsinden etiketlenmesi, perakendecileri ve ofis kiralamak isteyenlerin de tepkisine neden oluyor. Özellikle İstanbul’da merkezi caddelerde bulunan mağaza, ofis ve villa kiralarının TL cinsinden talep edilmesi gerekirken dolar, Euro hatta sterlin talep edenler var. Emlakçılar bu konunun kendileri ile alakalı olmadığını belirterek şu bilgileri veriyor: “Mülk sahiplerinin talebini internet sitelerine koyuyoruz. Elbette sözleşmeler artık dolar veya Euro olarak yapılamıyor. Ancak belli bir kur üzerinden el sıkışılıyor. Bu da genelde günlük kurun biraz daha üzerinden oluyor.”

8 LİRAYA SABİTLEDİK

İlan veren emlak şirketleriyle yaptığımız görüşmelerden birinde ise emlak şirketinin sahibi, kiralık sözleşmesinin her ay yenilendiği bilgisini verdi. Emlakçı, şunları söyledi: “Her ay başında kur yenilemesine gidiyoruz. O günkü kur ne ise ilanda belirtilen dolara göre TL ile sözleşme yapılıyor. Bu çok zor olmuyor. Biraz da mülk sahibi ve kiralayanın arasındaki uyum önemli. Böylece iki tarafında bir mağduriyeti söz konusu olmuyor.” Başka bir emlakçı ise, “Bugün dolar kuru 6.29Kiralıklarda ‘döviz’ inadı
olabilir. Biz bir yıllık sözleşmeyi yaparken, kuru 8 liradan sabitliyoruz” dedi.

YURTDIŞINDA YAŞIYOR

Kiralamalarda dövizden TL’ye geçişi değerlendiren emlakçılar, “Özellikle caddelerde dükkanı olan mülk sahiplerimizin bazıları 6 ay yurtdışında yaşıyor. Bu yüzden de TL ile kiralama konusuna sıcak bakmıyorlar. Biz kendilerini uyarmamıza rağmen ilanları dolar veya Euro olarak vermemizi talep ediyorlar. Biz de bu konuda tam olarak bilgi sahibi değiliz. Kira sözleşmeleri yapılırken hukukçular yönlendirmelerde bulunuyor. Henüz kararname çok yeni. Bu konuyla ilgili net bir şey yok. Evet kiralamalar artık dövizle yapılmayacak ama mülk sahipleri böyle ilan verilmesini istiyor” yorumunda bulunuyor.

30 gün içinde TL’ye dönmeleri gerekiyor
“Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” 13 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre menkul ve gayrimenkul alım satım ile kiralama sözleşmelerinde döviz üzerinden belirlenmiş bedellerin 30 gün içinde Türk Lirası’na dönüştürülmesi gerekiyor. Perakendeciler ve AVM yönetimlerinin bu konuda sağduyulu bir şekilde görüşmeler yaptıklarını anlatan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, “Bu konuda karar çok açık ve net. Sadece alt maddeleri bilmiyoruz. Cadde mağazalarında yaşanan bu durum hiç normal değil. Bu mülk sahiplerinin de bir an önce AVM’lerde olduğu gibi TL ile makul bir rakamdan kiralama yapması gerekmekte” dedi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (23.09.2018)
daha fazla video için
Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    29
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Uber Türkiye’den çok önemli ‘Fatura’ açıklaması

Çağrı merkezleri için artık '1 dakika' şartı getiriliyor

Gübre fiyatları ile ilgili çok önemli açıklama

İstanbul Yeni Havalimanı'nın "uçuş testleri" tamamlandı