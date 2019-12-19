Kiralık kombi dönemi yakında

Örneğin Alman iklimlendirme şirketi Viessmann uzun zamandır AR-GE faaliyetlerinde fosil yakıt tüketimini azaltmaya ve hem kendilerinin hem de ürünlerini alan tüketicilerin karbon ayak izini düşürmeye odaklanıyor. Viessmann, bu kapsamda Almanya’daki fabrikasının yakınına kurduğu güneş tarlası ile enerji ihtiyacının yüzde 7’sini karşılamaya başlamış. Viessmann’ın 2013 yılında Manisa’da kurduğu yeni nesil fabrikası da yine kendi enerji ihtiyacını kendi karşılayan tesislerden biri. 36 ülkede faaliyet yürüten Viessmann Grubu, yenilikçi çalışmaları kapsamında tıpkı kiralık otomobil gibi kombilerin de kiralanabildiği yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Ayırca akıllı cihazlarına sadece ev sahiplerinin değil yetkili servis elemanlarının da ulaşabildiği bir sistem kurarak, zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor.

YASAL ALTYAPI

Viessmann Türkiye Genel Müdürü Celalettin Çelik ile birlikte şirketin Almanya’nın Marburg kentindeki fabrikasında bir grup basın mensubu ile bir araya gelen Viessmann Dijital Dönüşümden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (CDO) Markus Pfuhl, “Yakın gelecekte ısıtma/soğutma sistemlerine sahip olmak yerine kiralamanın geçerli olacağı bir ekosistem oluşacağı öngörülüyor. Bunun için Almanya’da pilot çalışma olarak tesisatçılarla çalışmaya başladık. Bu sistemde ısıtma/soğutma hizmeti aynı elektrik tüketiminde olduğu gibi abonelikle bir merkezden satın alınabiliyor, kullandığınız kadar faturalandırılıyor ve bakım/onarım hizmetleri ise yetkili servis görevi yapan tesisatçılar tarafından verilebiliyor. Bu sektörün de yakın gelecekte Uber’vari şirketleri görebileceğiz. Yasal altyapının mümkün olması halinde Türkiye’de de bu sistemi uygulayabiliriz” dedi.

GLOBAL ÜRETİMİN 4’TE BİRİ MANİSA’DAN

TÜRKİYE’de 1990’lı yıllardan itibaren faaliyet yürütmeye başlayan Viessmann’ın 2013 yılında Manisa’da bir fabrika açtığını hatırlatan Celalettin Çelik, şu bilgileri verdi: “Grubun yıllık üretimi 750 bin cihaz. Biz Manisa’da yıllık 200 bin cihaz üretiyoruz. Türkiye’deki satışımız yıllık 80 bin cihaz. Üretimimizin yüzde 70’ini başta AB ülkeleri olmak üzere 20 ülkeye ihraç ediyoruz. Türkiye’de 2019’da pazarın yüzde 20 daralacağı öngörülüyor. Ancak biz çift haneli büyüdük. Önümüzdeki yıl da büyüyeceğiz.”