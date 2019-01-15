Kiralama ile ticari araç satışları yüzde 40 artar
2018 yılında toplam ticari araç satışları yüzde 41, hafif ticari araç satışları ise yüzde 42 düştü. Türkiye’de satılan ticari araçların yüzde 53’e yakını yerli üretim olduğu için yaşanan kayıplar otomotiv sanayi için de büyük sıkıntı yarattı.
BU doğrultuda hükümet 31 Aralık 2018’de Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde değişiklik yaparak 10 yıl sonra ticari araç kiralanmasına yeniden imkan tanınmasını sağladı. Bu karar özellikle hafif ticari araç satışında önemli artışlar getirmesi açısından sektör tarafından sevinçle karşılandı.
Türkiye’nin en büyük kiralama şirketlerinden biri olan Intercity’nin Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak yürürlüğe giren yönetmelikle kiralama sektörünün 2019 yılında yüzde 20-30 oranında bir artış gösterebileceğini söyleyerek “Bunun yanında öz mallarını satıp sermayesini güçlendirmek isteyen işletmeleri de düşünürsek buradan da yüzde 15’lik bir artış daha gelebilir. Böylelikle hafif ticari otomobil pazarında yüzde 40’lara varan yükseliş beklenebilir” dedi.
Vural Ak, hafif ticari araç talebinde artış sağlayacağını öngördükleri bu düzenlemeyi birkaç yıldır beklediklerini kaydederek “Ticari araçların kiralanması konusunu çeşitli platformlarda dile getiriyorduk. Sonunda yerinde bir kararla hayata geçirilmiş oldu. Hafif ticari araç pazarı bugün toplam otomobil satış pazarının yaklaşık yüzde 30’nu oluşturuyor. Yeni yönetmelikle birlikte Türkiye’de üretilen ve yerlilik oranı en yüksek hafif ticari araçlar en çok tercih edilen araçlar olacaktır. Bu durum; çok azalmış olan ticari araç satışlarının 2019 yılında artması için önemli bir doping etkisi yapacaktır” dedi. 2008 yılında getirilen düzenlemeyle özellikle KOBİ’lerin araçlarını öz sermayeleri ile aldıklarını kaydeden Ak şunları söyledi: “Araçlarını kredi kullanarak satın aldıklarından hem yüksek faizle karşılaştılar hem de kredi limitlerini bu iş için doldurdular.Yeni yönetmelik değişikliği ile KOBİ’ler ihtiyaçları olan ticari ve hafif ticari araçları filo kiralama yöntemiyle bünyelerine katabilecekler. Böylelikle artık peşin ödeme ile araç almayı tercih etmeyen KOBİ’lerin sermayeleri güçlenecek.”
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