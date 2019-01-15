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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
15.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kiralama ile ticari araç satışları yüzde 40 artar

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Kiralama ile ticari araç satışları yüzde 40 artar

2018 yılında toplam ticari araç satışları yüzde 41, hafif ticari araç satışları ise yüzde 42 düştü. Türkiye’de satılan ticari araçların yüzde 53’e yakını yerli üretim olduğu için yaşanan kayıplar otomotiv sanayi için de büyük sıkıntı yarattı.

BU doğrultuda hükümet 31 Aralık 2018’de Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde değişiklik yaparak 10 yıl sonra ticari araç kiralanmasına yeniden imkan tanınmasını sağladı. Bu karar özellikle hafif ticari araç satışında önemli artışlar getirmesi açısından sektör tarafından sevinçle karşılandı.

Türkiye’nin en büyük kiralama şirketlerinden biri olan Intercity’nin Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak yürürlüğe giren yönetmelikle kiralama sektörünün 2019 yılında yüzde 20-30 oranında bir artış gösterebileceğini söyleyerek “Bunun yanında öz mallarını satıp sermayesini güçlendirmek isteyen işletmeleri de düşünürsek buradan da yüzde 15’lik bir artış daha gelebilir. Böylelikle hafif ticari otomobil pazarında yüzde 40’lara varan yükseliş beklenebilir” dedi.

Vural Ak, hafif ticari araç talebinde artış sağlayacağını öngördükleri bu düzenlemeyi birkaç yıldır beklediklerini kaydederek “Ticari araçların kiralanması konusunu çeşitli platformlarda dile getiriyorduk. Sonunda yerinde bir kararla hayata geçirilmiş oldu. Hafif ticari araç pazarı bugün toplam otomobil satış pazarının yaklaşık yüzde 30’nu oluşturuyor. Yeni yönetmelikle birlikte Türkiye’de üretilen ve yerlilik oranı en yüksek hafif ticari araçlar en çok tercih edilen araçlar olacaktır. Bu durum; çok azalmış olan ticari araç satışlarının 2019 yılında artması için önemli bir doping etkisi yapacaktır” dedi. 2008 yılında getirilen düzenlemeyle özellikle KOBİ’lerin araçlarını öz sermayeleri ile aldıklarını kaydeden Ak şunları söyledi: “Araçlarını kredi kullanarak satın aldıklarından hem yüksek faizle karşılaştılar hem de kredi limitlerini bu iş için doldurdular.Yeni yönetmelik değişikliği ile KOBİ’ler ihtiyaçları olan ticari ve hafif ticari araçları filo kiralama yöntemiyle bünyelerine katabilecekler. Böylelikle artık peşin ödeme ile araç almayı tercih etmeyen KOBİ’lerin sermayeleri güçlenecek.”

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