Kira sertifikası ihraçları büyüyor

92 gün vadeli kira sertifikası ihracına, toplam talep 234,4 milyon TL oldu. Kuveyt Türk, Ocak ayının ilk döneminde toplam 550 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracı gerçekleştirerek, 2018’e hızlı başlangıç yaptı. 104 gün vadeli, 350 milyon TL tutarındaki kira sertifikaları 17 Nisan 2018’de, talep toplamasını 16 Ocak’ta gerçekleştirdiği 120 gün vadeli, 200 milyon TL tutarında kira sertifikaları ise 17 Mayıs 2018’de anapara ve getiriyle birlikte vadelerinde sahiplerine dağıtılacak. Ziraat Katılım ise 200 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi. Ziraat Katılım Bankası A.Ş. 9 Kasım 2017’de gerçekleştirilen ihraç ile 104 gün vadeli, 200 milyon TL fonlama temin etmiş oldu. Ziraat Katılım’ın, faaliyete başladığı günden bugüne, nitelikli yatırımcılara gerçekleştirdiği kira sertifikası ihracı toplamda 1.15 milyar TL’ye ulaştı. Vakıf Katılım, iştiraki Vakıf Varlık Kiralama aracılığıyla Türkiye’de bu zamana kadar yurt içi piyasada tamamlanan en yüksek tutarlı kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi. 450 milyon TL tutarındaki 95 gün vadeli ihracın satışı aynı gün içinde tamamlandı. 1 Aralık’ta gerçekleştirilen ihraç ile Vakıf Katılım, 450 milyon TL yeni kaynak temin etmiş oldu. Türkiye Finans Katılım Bankası, 26-27-28 Aralık tarihlerinde 150 milyon TL’lik yeni kira sertifikası halka arzını tamamladı. Türkiye Finans, 2017 yılı içinde 1.258 milyon TL tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirmiş oldu.