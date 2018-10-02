KATEGORÄ° MaÄŸazacÄ±lÄ±ÄŸÄ± DerneÄŸi (KMD) YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Yenal GÃ¶kyÄ±ldÄ±rÄ±m, AVM'lerde kiralama iÅŸlemlerinde TL'ye dÃ¶nÃ¼lmesine iliÅŸkin, "Burada, hangi kurdan dÃ¶nÃ¼leceÄŸine dair ucu aÃ§Ä±k kalan bir kÄ±sÄ±m vardÄ±. Onu da Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 10 gÃ¼n iÃ§erisinde, biliyorsunuz sÃ¼re 30 gÃ¼ndÃ¼, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± kazan-kazan anlayÄ±ÅŸÄ± iÃ§inde bir noktaya varÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz." dedi.

KMD tarafÄ±ndan bu yÄ±l beÅŸincisi dÃ¼zenlenen ve 500'e yakÄ±n Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±Â "Perakende Teknolojileri KonferansÄ±"Â baÅŸladÄ±.Â Â Â Â Â

Perakendeye Ã¶zel teknolojik Ã§Ã¶zÃ¼mlerin ve geliÅŸmelerin deÄŸerlendirildiÄŸi konferansÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan GÃ¶kyÄ±ldÄ±rÄ±m, dernek Ã¼yelerinin TÃ¼rkiye Ã§apÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 6 bin satÄ±ÅŸ noktasÄ±nda 165 bin kiÅŸilik bir istihdam ve 82,5 milyar TL seviyesinde ciro oluÅŸturduÄŸunu sÃ¶yledi.Â Â Â Â Â

DÃ¶viz kurlarÄ±na baÄŸlÄ± olarak kontrol edilemeyen ÅŸekilde artan kira maliyetlerinin gÃ¼ndemlerinin en baÅŸÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren GÃ¶kyÄ±ldÄ±rÄ±m, dÃ¶vizdeki aÅŸÄ±rÄ± hareketliliÄŸin tÃ¼m Ã¼lke gÃ¼ndeminde olduÄŸunu, daha Ã¶nce Ã¶zellikle AVM ve cadde maÄŸazalarÄ± sahipleri ile uzlaÅŸma yolu arandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.Â Â Â Â Â

GÃ¶kyÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:Â Â Â Â Â

"Ã–ncelikle devletimizin bundan 20 gÃ¼n Ã¶nce Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± kiralamalarda TL'ye dÃ¶nÃ¼lmesi uygulamasÄ± var. Bunu destekliyoruz. burada, hangi kurdan dÃ¶nÃ¼leceÄŸine dair ucu aÃ§Ä±k kalan bir kÄ±sÄ±m vardÄ±. Onu da Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 10 gÃ¼n iÃ§erisinde, biliyorsunuz sÃ¼re 30 gÃ¼ndÃ¼, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± kazan-kazan anlayÄ±ÅŸÄ± iÃ§inde bir noktaya varÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Bu iÅŸin daha sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir olmasÄ± iÃ§in bizim talebimiz kiralamalarÄ±n TL, avro veya dolar Ã¼zerinden deÄŸil ciro bazlÄ± olmasÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ her sektÃ¶rÃ¼n kaldÄ±rabileceÄŸi bir kira-ciro oranÄ± var. Bu da zaten uluslararasÄ± olarak biliniyor. EÄŸer biz bu oranlarda ve kriterlerde anlaÅŸÄ±p kiralarÄ±mÄ±zÄ± ciro Ã¼zerinden Ã¶demeye baÅŸlarsak Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemlerde ne avroyu, ne enflasyonu ne de dolarÄ± konuÅŸuruz. Bu konu iki tarafÄ± da kazan-kazan anlayÄ±ÅŸÄ± ile mutlu eder."Â Â Â Â Â

"ASGARÄ° ÃœCRET DESTEÄžÄ° SÃœRMELÄ°"Â Â Â Â Â

GÃ¶kyÄ±ldÄ±rÄ±m, perakende sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n istihdam oluÅŸturma gÃ¼cÃ¼nÃ¼n Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu kaydederek, asgari Ã¼crete verilen devlet desteÄŸinin eylÃ¼l sonu itibarÄ±yla sona erdiÄŸini sÃ¶yledi.Â Â Â Â Â

Perakendenin ana giderlerinden birisinin personel Ã¼creti olduÄŸunu anÄ±msatan GÃ¶kyÄ±ldÄ±rÄ±m, bu desteÄŸin devam etmesi talebinde bulundu.Â Â Â Â Â

GÃ¶kyÄ±ldÄ±rÄ±m, perakende sektÃ¶rÃ¼ olarak enflasyonla mÃ¼cadelede kilit rol oynadÄ±klarÄ±na vurgu yaparak, Ã¼retici ve tÃ¼ketici enflasyonu arasÄ±nda son dÃ¶nemde ciddi fark olduÄŸunu, kendilerinin aldÄ±klarÄ± Ã¼rÃ¼nlere gelen zammÄ± tÃ¼keticiye direkt deÄŸil zaman iÃ§inde yansÄ±ttÄ±klarÄ±nÄ±, bu sayede hem tÃ¼ketici enflasyonunun diÄŸerine kÄ±yasla daha dÃ¼ÅŸÃ¼k kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hem de tÃ¼keticinin korunduÄŸunu anlattÄ±.Â Â Â Â Â

Ana girdilerden bir tanesinin enerji olduÄŸunu ve enerjinin dÃ¶vizle alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden GÃ¶kyÄ±ldÄ±rÄ±m, "Enerji konusunda taleplerimiz var. Bunun da saÄŸlanmasÄ±yla birlikte umarÄ±z daha Ã¶ngÃ¶rÃ¼lebilir bir perakendecilik ciro ediyor olacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.Â Â Â Â Â

"TAKSÄ°T SAYISI TEKRAR ARTMALI"Â Â Â Â Â

GÃ¶kyÄ±ldÄ±rÄ±m, organize perakendenin kayÄ±tdÄ±ÅŸÄ± ile mÃ¼cadelede Ã¶nemine deÄŸinerek, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:Â Â Â Â Â

"Ancak geÃ§tiÄŸimiz aylarda kredi kartlarÄ±na taksit sÄ±nÄ±rlandÄ±rmalarÄ± geldi. Bu sÄ±nÄ±rlandÄ±rma tÃ¼ketimi ortadan kaldÄ±rmÄ±yor veya ertelemiyor. Bu, sadece tÃ¼ketimin baÅŸka yollarla yapÄ±lmasÄ±na neden oluyor. Bunlar veresiye veya senetle alÄ±ÅŸveriÅŸ gibi. Siz normal enstrÃ¼manlarÄ± kullanamazsanÄ±z ihtiyacÄ±nÄ±zÄ± giderme iÃ§in senetle alacaksÄ±nÄ±z. Senetle aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda da yÃ¼ksek faiz Ã¶dÃ¼yorsunuz. Burada iÅŸin bir kÄ±smÄ± kayÄ±tdÄ±ÅŸÄ±na kayÄ±yor ve bu nedenle vergi kaybÄ± oluyor. Sonunda Ã¼lkemiz kaybediyor. Kredi kartÄ±ndaki taksit sÄ±nÄ±rlandÄ±rmasÄ±nÄ±n tekrar gÃ¶zden geÃ§irilmesi ve rahatlatÄ±cÄ± adÄ±mlar atÄ±lmasÄ±nÄ± arzu ediyoruz."Â Â Â Â Â

GÃ¶kyÄ±ldÄ±rÄ±m, perakendecilerin oluÅŸturduklarÄ± istihdamÄ±n TÃ¼rkiye'nin her yerine dokunduÄŸunu belirterek, bu konuda yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalardan bahsetti.Â Â Â Â Â

Perakende alanÄ±nda verdikleri eÄŸitimleri anlatan GÃ¶kyÄ±ldÄ±rÄ±m, perakendecilerin Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± belgelendirmesi adÄ±na bu eÄŸitime katÄ±lmalarÄ±nÄ± saÄŸlamalarÄ± talebinde bulundu.Â Â Â Â Â

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"PERAKENDE SEKTÃ–RÃœNÃœN VERÄ°MLÄ°LÄ°ÄžÄ°NÄ° ARTIRMAYI HEDEFLÄ°YORUZ"Â Â Â Â Â

GÃ¶kyÄ±ldÄ±rÄ±m, konferansta bu yÄ±l yaptÄ±klarÄ± yeniliklerinden bahsederek, teknolojik Ã§Ã¶zÃ¼mlerin geliÅŸmesi ve yaygÄ±nlaÅŸmasÄ± adÄ±na start-up projelerine Ã§ok inandÄ±klarÄ±nÄ± ve konferans genelinde bu projelere Ã¶zel yer verdiklerini aktardÄ±.Â Â Â Â Â

KonferansÄ±n, teknolojideki trendleri, geliÅŸmeleri, yenilikleri ele almasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, perakendeye Ã¶zgÃ¼ teknolojik Ã§Ã¶zÃ¼mleri sahneye Ã§Ä±karmasÄ±yla farklÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten GÃ¶kyÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:Â Â Â Â Â

"KonferansÄ±mÄ±zÄ±n ilk yÄ±lÄ±ndan beri bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem verdiÄŸimiz, Ã§Ã¶zÃ¼m oturumlarÄ± dediÄŸimiz bu Ã¶zel oturumlarda, perakendeci mÃ¼ÅŸterileriyle beraber Ã§Ã¶zÃ¼mlerini paylaÅŸacak olan teknoloji firmalarÄ±nÄ± sahnede aÄŸÄ±rlÄ±yoruz. Burada amacÄ±mÄ±z, biz perakendecilerin sorunlarÄ±na Ã§Ã¶zÃ¼m geliÅŸtiren, verimliliÄŸimizi artÄ±ran, operasyonlarÄ±mÄ±zÄ± hÄ±zlandÄ±ran projeleri ve geliÅŸtiricilerini tÃ¼m sektÃ¶re tanÄ±tabilmek. BÃ¶ylece, teknoloji firmalarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§arken bu Ã§Ã¶zÃ¼mlerin yaygÄ±nlaÅŸmasÄ±yla da perakende sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n verimliliÄŸini artÄ±rmayÄ± hedefliyoruz."Â Â Â Â Â

Konferans kapsamÄ±nda gÃ¼n boyunca, "GeleceÄŸin Ä°novasyonu: Amazon ve Perakendenin Etkisi", "YÃ¶netiÅŸimde Teknoloji ile Gelen SÃ¼PeR DÃ¶nem", "GeleceÄŸin MÃ¼ÅŸterisinin Beyni / TanÄ±ÅŸtÄ±ralÄ±m", "Dijital OdaklÄ± Ã‡oklu Kanal YÃ¶netimi", "Perakendenin GeleceÄŸi: AkÄ±llÄ± Raflar ve BÃ¼yÃ¼k Veri", "MaÄŸazada MÃ¼ÅŸteriye Ã–zel ÃœrÃ¼n Ã–nerileri", "IoT ve ArtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ GerÃ§eklik MaÄŸazada!", "YarÄ±ndan Sonra Teknoloji", "Moda Perakendesinde Analitik DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m", "YenilikÃ§i Ã–deme Sistemleri ile Fiziksel Perakendenin DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼", "MaÄŸaza Operasyon YÃ¶netimi ve MÃ¼ÅŸteri YolculuÄŸu AnalitiÄŸi" ve "SektÃ¶rÃ¼n Online Hali" baÅŸlÄ±klÄ± panel, oturum ve sunumlar gerÃ§ekleÅŸtirilecek.Â Â Â Â Â

Ã–te yandan, etkinlik kapsamÄ±nda bu yÄ±l ikinci kez dÃ¼zenlenen PE-TEK/Perakende Teknolojileri Ã–dÃ¼lleri programÄ±na baÅŸvuran teknoloji Ã§Ã¶zÃ¼mleri arasÄ±ndan Ã¶dÃ¼le layÄ±k gÃ¶rÃ¼len firmalar Ã¶dÃ¼llerini alacak.Â Â Â Â Â