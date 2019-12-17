Kira artışı 2019 yılında ne kadar, kira artışı nasıl hesaplanır? İşte 3000 liraya kadar tüm kiraların artış hesabı
Enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte kiraya yapılacak artışların ne kadar olacağı da belirlenmiş oldu. Bir dahaki enflasyon rakamı Ocak ayının 3. gününde belirlenecek. Haberimizde 3000 liraya kadar olan kiraların artış oranlarını hesapladık.. İşte detaylar
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kiralara TÜFE üzerinden yapılacak artış oranı yüzde 15.87 oldu. Kasım ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Kasım ayında enflasyon yüzde 10.56 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 15.87 rakamı ortaya çıktı.
Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 15.87 oldu.
İşte kiraya göre artış oranları:
Eski kira: 1000 lira
Yeni kira: 1158 lira
Eski kira: 1100 lira
Yeni kira: 1274 lira
Eski kira: 1200 lira
Yeni kira: 1390 lira
Eski kira: 1300 lira
Yeni kira: 1506 lira
Eski kira: 1400 lira
Yeni kira: 1622 lira
Eski kira: 1500 lira
Yeni kira: 1738 lira
Eski kira: 1600 lira
Yeni kira: 1853 lira
Eski kira: 1700 lira
Yeni kira: 1969 lira
Eski kira: 1800 lira
Yeni kira: 2085 lira
Eski kira: 1900 lira
Yeni kira: 2201 lira
Eski kira: 2000 lira
Yeni kira: 2317 lira
Eski kira: 2200 lira
Yeni kira: 2549 lira
Eski kira: 2500 lira
Yeni kira: 2896 lira
Eski kira: 2750 lira
Yeni kira: 3186 lira
Eski kira: 3000 lira
Yeni kira: 3476 lira
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