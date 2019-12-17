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HaberlerEkonomi HaberleriKira artışı 2019 yılında ne kadar, kira artışı nasıl hesaplanır? İşte 3000 liraya kadar tüm kiraların artış hesabı
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Ekonomi
17.12.2019 - 09:22, Son Güncelleme:

Kira artışı 2019 yılında ne kadar, kira artışı nasıl hesaplanır? İşte 3000 liraya kadar tüm kiraların artış hesabı

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Kira artışı 2019 yılında ne kadar, kira artışı nasıl hesaplanır? İşte 3000 liraya kadar tüm kiraların artış hesabı

Enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte kiraya yapılacak artışların ne kadar olacağı da belirlenmiş oldu. Bir dahaki enflasyon rakamı Ocak ayının 3. gününde belirlenecek. Haberimizde 3000 liraya kadar olan kiraların artış oranlarını hesapladık.. İşte detaylar

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kiralara TÜFE üzerinden yapılacak artış oranı yüzde 15.87 oldu. Kasım ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Kasım ayında enflasyon yüzde 10.56 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 15.87 rakamı ortaya çıktı.

Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 15.87 oldu.

İşte kiraya göre artış oranları:

Eski kira: 1000 lira

Yeni kira: 1158 lira

Eski kira: 1100 lira

Yeni kira: 1274 lira

Eski kira: 1200 lira

Yeni kira: 1390 lira

Eski kira: 1300 lira

Yeni kira: 1506 lira

Eski kira: 1400 lira

Yeni kira: 1622 lira

Eski kira: 1500 lira

Yeni kira: 1738 lira

Eski kira: 1600 lira

Yeni kira: 1853 lira

Eski kira: 1700 lira

Yeni kira: 1969 lira

Eski kira: 1800 lira

Yeni kira: 2085 lira

Eski kira: 1900 lira

Yeni kira: 2201 lira

Eski kira: 2000 lira

Yeni kira: 2317 lira

Eski kira: 2200 lira

Yeni kira: 2549 lira

Eski kira: 2500 lira

Yeni kira: 2896 lira

Eski kira: 2750 lira

Yeni kira: 3186 lira

Eski kira: 3000 lira

Yeni kira: 3476 lira

 

 

 

 

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