Kira artış oranı nedir? 2020 Kira artış oranı ne kadar ve nasıl hesaplanır ?

TÜFE oranları baz alınarak belirlenen kira artış oranları TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre 12 aylık enflasyon yüzde 11.84 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 15.18 rakamı ortaya çıktı. Kira ödeyecek olan milyonlarca vatandaşın gündeminde şimdi kira artış oranları yer alıyor. Peki, 2020 kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşte, kira artış oranları hakkında detaylar.

Kira artış oranı 12 aylık enflasyon rakamları baz alınarak TÜFE'nin 12 aylık ortalaması üzerinden hesaplanmaktadır.

2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

12 aylık enflasyon yüzde 11.84 olarak açıklanırken TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 15.18 rakamı ortaya çıktı. Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 15. 87 oldu.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

İşte kiraya göre artış oranları:

Eski kira: 1000 lira-Yeni kira: 1151 lira, Eski kira: 1100 lira-Yeni kira: 1267 lira, Eski kira: 1200 lira- Yeni kira: 1382 lira, Eski kira: 1300 lira- Yeni kira: 1497 lira, Eski kira: 1400 lira- Yeni kira: 1612 lira, Eski kira: 1500 lira- yeni kira: 1727 lira, Eski kira: 1600 lira- Yeni kira: 1842 lira, Eski kira: 1700 lira-Yeni kira: 1958 lira, Eski kira: 2000 lira- Yeni kira: 2303 lira, Eski kira: 2000 lira- Yeni kira: 2303 lira, Eski kira: 3000 lira- Yeni kira: 3455 lira