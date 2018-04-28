KİPTAŞ kura sonuçları açıklandı mı?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Ekonomi
28.04.2018 - 14:34, Son Güncelleme:

KİPTAŞ kura sonuçları açıklandı mı?

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KİPTAŞ kura sonuçları açıklandı mı?

KİPTAŞ Silivri kura sonuçları için süreç başladı. Toplam 1508 konut için gerçekleştirilecek olan KİPTAŞ kura çekilişi, Sultangazi Hamza Yerlikaya Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. KİPTAŞ Silivri kura sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından Tanıtım ve Pazarlama Müdürlüğü üzerindne öğrenilebilecek. İşte, KİPTAŞ Silivri kura sonuçları hakkında detaylı bilgiler

KİPTAŞ Silivri kura sonuçları için vatandaşların sorgulamaları başladı. 28 Nisan tarihinde 14.00 itibariyle başlayan KİPTAŞ kura sonuçları, başvuruda bulunan binlerce kişinin merak ettiği konu olmaya devam ediyor. İşte, KİPTAŞ Silivri kura sonuçları hakkında bazı bilgiler..

KİPTAŞ kura sonuçları, çekilişin tamamlanmasıyla birlikte KİPTAŞ Tanıtım ve Pazarlama Müdürlüğü üzerinden öğrenilebilecek.

EVLER 24 AY SATILAMAYACAK 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki başkanlık binasında gerçekleştirilen Silivri Konutları 3. Etap projesinin tanıtım toplantısında konuşan KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, projenin 1508 konuttan oluşacağını söyledi.

Projenin E-5 karayolu ve TEM otoyoluna çok yakın mesafede, Silivri'nin merkezinde inşa edileceğini kaydederek, "Bu projedeki konutları alt ve orta gelir grubuna sahip vatandaşlarımızın konut edinmesi amacıyla uygun fiyatlarla satışa sunacağız." dedi.

Yıldırım, 2+1 konutların 195 bin liradan satışa çıkacağını, 36 ay vade imkanı sunulacağını kaydederek, ayrıca yüzde 20 peşin alarak 120 ay banka kredisi ile kira öder gibi ev sahibi olunabileceğini vurguladı.

KİPTAŞ olarak bu projeden ev almak isteyenlerin konut sahibi olmaması şartı getirdiklerini aktaran Yıldırım, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, İstanbul'da ikamet etme ve 24 ay konutların satılmama şartları bulunduğunu anlattı.

Yıldırım, "Çabamız gerçek anlamda konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın bu hayalini gerçekleştirmek." diye konuştu.

Yıldırım, estetik mimarisi, deniz manzaralı daireleri ve birinci sınıf malzeme kalitesiyle sosyal konut algısının yeniden inşa edileceği projenin kaliteli yaşam imkanı sunacağını söyledi.

Projenin içerisinde okul, cami, sağlık ocağı ve ticari alanlar yer alacağını dile getiren Yıldırım, şehir merkezine ihtiyaç duyulmadan konaklama şansına sahip olunacağını bildirdi.

Yıldırım, projeyi 24 ayda bitirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Toplantıda verilen bilgiye göre, 173 bin 606 metrekarelik alan üzerinde 1508 konuttan oluşacak Silivri Konutları 3. Etap'ta deniz manzaralı 2 1 ve 3 1 daire seçeneklerine yer verilecek.

Orta ve alt gelir grubuna yönelik geliştirilen projede 92 metrekare 2 1 daireler 195 bin TL'den, 112 metrekare 3 1 daireler 215 bin TL'den satışa sunuluyor. Projede 36 ay vade farksız ödeme seçeneğinin yanı sıra yüzde 20 peşinat, 120 aya kadar banka kredili taksit imkanı da sağlanıyor.

Site sakinlerinin tüm ihtiyaçlarının düşünüldüğü projede, geniş peyzaj alanlarının yanı sıra çocuk oyun alanları, spor sahası, cami, sağlık ocağı, okul ve ticari alanlara da yer veriliyor.

Silivri Konutları 3. Etap'ta 90 adet 2+1 giriş kat daire için engelli vatandaşlara müracaat önceliği verilecek. Projede zemin kat daireler ihtiyaca uygun olarak tasarlanarak teslim edilecek.

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