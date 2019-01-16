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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
16.01.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Kınık'ta 6 milyar ton kömür rezervine ulaşıldı

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Kınık'ta 6 milyar ton kömür rezervine ulaşıldı

İzmir’in Kınık ilçesinde bir şirketin, 6 milyar ton kömür rezervine ulaştığı, bu rezervden yılda 10 milyon ton kömür çıkartılacağı ve şirketin hazırlıklarını büyük oranda tamamladığı belirtildi. Madende kömüre ulaşan şirketin, bu yıl haziran ayında tam kapasite ile çalışacağı belirtildi.

EGE Bölgesi’nde kömür yataklarının merkezi olarak bilinen Manisa’nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren kömür madeni şirketleri, ibreyi İzmir’in Kınık ilçesine çevirdi. Türkiye’nin büyük bir ihtiyacını karşılayan bölgedeki kömür rezervlerini araştıran bilim insanları ve şirketler, Kınık'ta 6 milyar ton kömür rezervine ulaştı. Buralarda yapılan rezerv tespit çalışmaları sonrasında yatakların Kınık’a kadar uzandığı, yer altından ilçenin sınırlarına girilebildiğini belirtildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK verilerine göre, Kınık’ta uzun yıllardır çalışma yapan şirketler arasında bulunan bir şirket yeni kömür yataklarına ulaştı. Şirket, galeri açma çalışmalarını da büyük oranda tamamladı. Geniş kömür yataklarına ulaşan şirketin, haziran ayı itibariyle kömürü çıkartıp paketledikten sonra kendi firmalarının distribütörlüğünde Türkiye’ye satışa sunmayı planladığı belirtildi.

Yılda 10 milyon ton kömür çıkarmayı planlayan şirketin maden sahasında incelemelerde bulunan Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, İlçe Jandarma Komutanı Oral Kaymak, Emniyet Müdürü Kenan Akgöllü, AK Parti Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet, Kınık Esnaf Odası Başkanı Uğur Ağar, Kınık Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Oktay Arslanyörür, Elmadere’deki tesisleri ziyaret ederek Genel Müdür Muzaffer Polat’tan bilgi aldı.

Tesis ve kömür rezervi hakkında bilgiler veren Polat, Kınık’ta çıkartılacak kömürlerin şirket bünyesinde kurulacak şirket aracılığıyla doğrudan piyasaya verileceğini dile getirdi. Polat, aynı zamanda bölgede faaliyet gösteren kamyon ve tır sahiplerinin de taşımacılık işinden ciddi kazanç sağlayacağını da söyledi.

ÖNEMLİ İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Maden şirketinin Kınık’ın ekonomisine büyük kazanç sağlayacağını belirten Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, "2014 yerel seçimlerinden sonra göreve gelir gelmez Soma’da bir maden faciası yaşadık. Kınık’ta yaşayan ve madende çalışan vatandaşlarımızdan hayatlarını kaybedenler oldu. Hükümetimizin de desteğiyle geride kalan ailelerimizin kısa süre içinde toparlanması için var gücümüzle çalıştık. Madencilik Kınık için önemli bir ekonomik kaynaktır. Aynı zamanda yüzlerce işçi madenlerde çalışarak evlerine ekmek götürüyor" dedi.

Maden rezervinin Kınık’ın altında da olduğunu ifade eden Başkan Doğruer, "Şirket, yaptığı çalışmalar sonrasında çok önemli kaynaklara ulaşıldı. Yıllık 10 milyon ton kömür önemli bir miktar. Şimdiden tesislerde 450 ye yakın vatandaşımız çalışıyor. Tesis tam kapasite çalıştığında bin 200 kişi istihdam edilecek. Bu şirketin yan kolları ve nakliye işleri de var. Kınık’ta bulunan kamyoncularımıza da iş kolu açılmış olacak. Son teknolojinin kullanıldığı, modern ve günümüz koşullarında çalışma standartları için başvuru yapan yüzlerce vatandaşımız bulunuyor" şeklinde konuştu.

Başkan Doğruer, Maden Kanuna göre bir madenin hangi ilçe sınırlarında faaliyet gösterirse o ilçenin belediyesine ecrimisil yöntemiyle para ödediğini kaydetti. Soma’nın kalkınmasında ve büyümesinde kömür madenlerinin önemine vurgu yapan Doğruer, "Artık sıra Kınık’a geldi. Bakırçay’ın parlayan yıldızı Kınık yeni dönemde sanayi ve üretim merkezi haline gelecek. Madencilik konusunda da büyük başarı gösterecek. Bizim gelecek döneme ilişkin yerel yönetimler açısından üniversite projemiz var. Burada kurulacak üniversitede madencilik bölümü de düşünüyoruz. Aynı zamanda bu maden ile birlikte Kınık Belediyesi’nin de gelirleri artacak" diye konuştu.

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