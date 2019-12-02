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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.12.2019 - 16:03, Son Güncelleme:

Kimya sektöründen ihracatta rekor

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Kimya sektöründen ihracatta rekor

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister "Kimya sektörümüz, kasım ayında yapmış olduğu 1,83 milyar dolarlık ihracatla hem yeniden en çok ihracat yapan ikinci sektör olmayı başardı hem de 11 aylık ihracatı ile 18,8 milyar dolara ulaşarak ihracat rekorunu kırdı" dedi.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Kimya sektörümüz, kasım ayında yapmış olduğu 1,83 milyar dolarlık ihracatla hem yeniden en çok ihracat yapan ikinci sektör olmayı başardı hem de 11 aylık ihracatı ile 18,8 milyar dolara ulaşarak ihracat rekorunu kırdı." ifadesini kullandı.

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, bu yılı en çok ihracat yapan ikinci sektör olarak devam ettiren kimya, üst üste başarıya imza atıyor. En fazla ülkeye ihracat yapan sektör olarak da öne çıkan kimya, geçen ay 208 ülke ve bölgeye yaptığı ihracatla ilk sırada yer aldı.

Kimya sektörünün Kasım 2019 ihracatı, yüzde 23 artışla 1,83 milyar dolar oldu. Sektörün 11 aylık ihracatı ise yüzde 18 artışla 18,8 milyar dolara ulaştı. Kimya sektörü, 11 ayda ulaştığı ihracat rakamı ile tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı.

"20 MİLYAR DOLAR İHRACATI YIL SONUNDA AŞARAK YENİ BİR REKOR DAHA KIRMAK İSTİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, şunları kaydetti:

"Kimya sektörümüz, kasım ayında yapmış olduğu 1,83 milyar dolarlık ihracatla hem yeniden en çok ihracat yapan ikinci sektör olmayı başardı hem de 11 aylık ihracatı ile 18,8 milyar dolara ulaşarak ihracat rekorunu kırdı. Bununla birlikte tüm sektörler arasında, 208 ülke ve bölgeye ihracat yaparak en fazla ülkeye ihracat yapan sektör olarak da önemli bir başarıya imza attık. Kimya sektörümüzün şimdiye kadarki en yüksek ihracat rakamı 2014 yılındaki 17 milyar 851 milyon dolardı. Bu yılın 11 ayında bu rakamı aşarak 18,8 milyar dolarlık ihracatla bizi gururlandıran ve bu büyük başarıda emeği olan firmalarımız başta olmak üzere tüm sektör temsilcilerimiz ile paydaşlarımızı tebrik ediyorum."

Hedefledikleri 20 milyar dolar ihracatı yıl sonunda aşarak yeni bir rekor daha kırmak istediklerini belirten Pelister, "Yüzde 0,9 olarak açıklanan üçüncü çeyrek büyüme rakamını ekonomi yönetimimizin kararlı çalışmalarının yansıması olarak değerlendiriyoruz. Bu olumlu gelişmeler bize, gelecek konusunda umut vadediyor." ifadelerini kullandı.

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