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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.10.2018 - 15:20, Son Güncelleme:

Kimya sektörü ihracatta ikinciliğe yükseldi

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Kimya sektörü ihracatta ikinciliğe yükseldi

Kimya sektörünün eylül ayında ihracatı 1 milyar 534 milyon dolarla Türkiye ihracatında ikinci sıraya yerleşirken, dokuz aylık kimya ihracatı 12 milyar 821 milyon dolara ulaştı. İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister: "İhracat hedeflerimiz doğrultusunda almış olduğumuz sonuçlar bizi memnun ediyor." açıklamalarında bulundu.

KİMYA sektörünün eylül ayında ihracatı 1 milyar 534 milyon dolarla Türkiye ihracatında ikinci sıraya yerleşirken, dokuz aylık kimya ihracatı 12 milyar 821 milyon dolara ulaştı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) açıklamasına göre, kimya sektörünün eylül ayı ihracatı, 2017 yılı eylül ayına göre yüzde 19,79 artarak 1 milyar 534 milyon dolar olarak gerçekleşti ve otomotivden sonra Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü oldu.     

Eylül ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında zirvede 129 milyon 726 bin dolarlık ihracat rakamıyla İspanya yer alırken, Mısır 104 milyon 959 bin dolarlık ihracatla ikinci, Irak 82 milyon 660 bin dolarlık ihracatla üçüncü oldu.     

Eylül ayında kimya ihracatı gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında ise İspanya, Mısır, Irak, Almanya, ABD, Hindistan, Yunanistan, Suudi Arabistan, İtalya ve İngiltere ilk onda yer aldı.

Türkiye’de ihracatın lokomotif sektörlerinden olan kimya sanayinin 2018 yılı dokuz aylık ihracatı ise, 2017 yılı aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 12 milyar 821 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler ise Almanya, ABD, Mısır, İspanya, Irak, İtalya, İngiltere, Hollanda, Yunanistan ve Çin olarak sıralandı.

EYLÜL AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE İSPANYA OLDU

İspanya, eylül ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. İspanya’ya yapılan kimya ihracatı 2017 yılının eylül ayında 52 milyon 16 bin dolar iken, 2018 eylül ayında yüzde 149,39 artışla 129 milyon 726 bin dolar olarak gerçekleşti.     

Eylül ayında İspanya’ya en çok mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler, anorganik kimyasallar, organik kimyasallar, barut, patlayıcı maddeler ve türevleri, plastikler ve mamulleri, yapıştırıcılar, tutkallar, enzimler ve kauçuk, kauçuk eşya ihraç edildi. İspanya’ya bu yıl yapılan dokuz aylık kimya ihracatı ise 615 milyon 181 bin dolara ulaştı.     

Sektörün 9'uncu ay ihracatında İspanya’dan sonra ilk onda yer alan diğer ülkeler ise; Mısır, Irak, Almanya, ABD, Hindistan, Yunanistan, Suudi Arabistan, İtalya ve İngiltere oldu.

KİMYA ALT SEKTÖRLERİNDE EN ÇOK “PLASTİKLER VE MAMULLERİ” İHRACATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Alt sektörlerde plastik ve mamulleri ihracatı kimya ihracatının itici gücü olmaya devam ediyor.     

Eylül ayında en fazla ihracatı gerçekleştirilen plastikler ve mamulleri, 486 milyon 995 bin 166 dolarlık ihracatla birinci sırada yer aldı. İkinci sırada 330 milyon 875 bin 363 dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 152 milyon 684 bin 199 dolarla üçüncü sırada yer aldı.     

Anorganik kimyasalları takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise, "kauçuk, kauçuk eşya", "uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun", "organik kimyasallar", "boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları", "eczacılık ürünleri", "muhtelif kimyasal maddeler" ve "gübreler" oldu.     

 "SONUÇLAR BİZİ MEMNUN EDİYOR"

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, eylül ayı ihracat rakamlarına ilişkin şunları kaydetti:     

"Ülke olarak zor bir dönemden geçiyor olsak da İhracatımız artmaya devam ediyor. Nitekim kimya sanayi olarak da üzerimize düşen sorumlulukların bilincindeyiz ve bu ayki ihracat rakamımız da bunu gösteriyor. Bu başarıda emeği geçen tüm firmalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Sektörümüzün ihracatı bu yıl 9 aylık dönemde 2017 yılı aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 12 milyar 821 milyon dolara ulaştı." ifadelerini kullandı.      

Eylül ayında en çok kimya ihracatı yaptığımız ülkelerde ilk üçte İspanya, Mısır ve Irak yer alırken, 9 aylık dönemde Almanya, ABD ve Mısır ilk üçte yer aldı. Ayrıca eylül ayında İspanya’nın yanı sıra Hindistan’a ve Suudi Arabistan’a yapılan ihracatımızda da oldukça yüksek bir artış söz konusu. İhracat hedeflerimiz doğrultusunda almış olduğumuz sonuçlar bizi memnun ediyor."

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