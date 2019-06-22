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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.06.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Kimya ihracatında aslan payı İstanbul ve Kocaeli'nin

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Kimya ihracatında aslan payı İstanbul ve Kocaeli'nin

Türk kimya sektörünün yılın ilk 5 aylık dönemindeki ihracatının yüzde 70'ini İstanbul ve Kocaeli gerçekleştirdi.

Türk ekonomisinin lokomotif sektörleri arasında yer alan kimya endüstrisi, 2019'da başarılı bir ihracat performansı sergiliyor. İstanbul ve Kocaeli, sektör ihracatına verdikleri güçlü katkıyla dikkati çekiyor. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin geçen yılın ilk 5 aylık döneminde 6 milyar 978 milyon 829 bin dolar olan kimyevi
maddeler ve mamulleri ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 24,5'lik artışla 8 milyar 693 milyon 945 bin dolara yükseldi. 

Yılın geride kalan döneminde 205 ülke ile 15 serbest bölgeye sevkiyat yapan kimya endüstrisi, otomotivden sonra ihracatta ikinci sırada yer aldı. 

Sektör ihracatında ürün grubu bakımından incelendiğinde en fazla ihracat 2 milyar 580 milyon 84 bin dolar payla mineral yakıt ve mineral yağlarda gerçekleşti. 

Plastik ve mamulleri grubunda ihracat 2 milyar 539 milyon 602 bin doları bulurken, anorganik kimyasallarda 780 milyon 303 bin dolar, kauçuk ve kauçuktan eşyada 551 milyon 39 bin dolar, eczacılıkta 364 milyon 877 bin dolar, uçucu yağlar ve kozmetikte 343 milyon 562 bin dolarlık ihracat yapıldı. 

EN BÜYÜK KATKI İSTANBUL VE KOCAELİ'DEN

İhracatta yüksek performans gösteren kimya endüstrisinin başarında en büyük katkıyı İstanbul ve Kocaeli verdi. Ocak-mayıs dönemindeki sektör ihracatının yüzde 70'i komşu iki kent tarafından sağlandı. 

İstanbul, yılın ilk 5 aylık döneminde 3 milyar 978 milyon 165 bin dolarlar kimya sektöründe en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin kimya ihracatı 2018'in karşılaştırılabilir dönemine göre yüzde 25 artış gösterdi. 

Türkiye'de kimyasal ürün ticaretinin gerçekleştiği en önemli noktalardan biri olan Kocaeli, kimya ihracatında İstanbul'un ardından ikinci sırada yer aldı. 
Tüpraş, Hayat Kimya, Brisa ve Pirelli gibi sektörün öncü firmaları barındıran kentin sektördeki dış satımı geçen yılın ocak-mayıs dönemine göre yüzde 62 artışla 2 milyar 124 milyon 902 bin dolar olarak gerçekleşti. 

Ağırlıklı olarak petrol ve petrol ürünleri, deterjan, sabun, ilaç kimyasalları, boya gibi ürünleri üreten firmalara ev sahipliği yapan İzmir 669 milyon 604 bin dolarla üçüncü sırada yer alırken, bu ili 485 milyon 863 bin dolarla Ankara, 354 milyon 944 bin dolarla Gaziantep takip etti. 

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