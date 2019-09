TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son dönemlerde tartışmalara konu olan orman yangınlarından, Türk Hava Kurumu’nun (THK) uçaklarına, tarımda planlamadan elektrikli traktöre kadar önemli açıklamalarda bulundu. Hürriyet’e konuk olan Bakan Pakdemirli, 15 yıldır yapılamayan Tarım Şûrası’nı da kasım ayı içinde yapmaya hazırlandıklarını söyledi. Pakdemirli, “Bu şûra 5 yılda bir toplanacak ve önümüzdeki 25 yıla ışık tutacak bir plan çıkarılacak. Türkiye bugün Avrupa’da tarımsal Gayrisafi milli hasılada birinci, dünyada 7. sırada. Toprak kaynakları anlamında da dünyada 17. sıradayız. Şûrada 21 ana konumuz olacak. Tarımda planlama en önemli sorunumuz, bunu çözeceğiz. Türkiye’deki 30 milyon parsel kayıt altında. Biz bunları ekili mi, dikili mi uydudan görüyoruz. Bugün itibarıyla ne ekili olduğunu da görmeye başladık. Sene sonu itibarıyla de rekolte tahminine başlayacağız. Bundan sonra Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı vatandaşa diyeceğiz ki ‘Ne ekeceksin haber ver. Erken haber verirsen 1000 lira.’ Yani kim, nereye, ne ekecek belirlenecek” diye konuştu.

SİYASETE ALET ETMEYELİM

Orman yangınları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Pakdemirli, “Türkiye’de 1979 yılında senede bin civarında yangın çıkıyordu. Şu an senede 2 bin civarında yangın çıkıyor, ortalama 2.6 hektar orman yanıyor. 1979’da ortalama 8 hektar yanıyormuş. Asıl konu şu, çıktıktan sonra müdahalede bir eksiğimiz var mı? Bu konuda herkes konuşabilir. Ancak ortada rakamlar var. EFFIS bilgi sistemi diyor ki Portekiz eğer önlem almazsa bütün ormanları 30 senede yanacak, Yunanistan ve italya 250 senede, Fransa’nın ormanları tedbir alınmazsa bin 300 senede yanacak. Yani Portekiz’in her sene 3,33 hektar orman yanıyor. Fransa on binde 7 hektar. İnanılmaz başarı değil mi? Bizde ise on binde 4 hektar. Açık ara bir numarayız. Yani ormanları günlük siyasete alet etmemeliyiz” ifadelerini kullandı.

YANGINA GECE MÜDAHALESİ

Ağaçların o partinin ya da bu partinin olmadığını, herkesin olduğunu söyleyen Bekir Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yıl yüzde 50 daha fazla yangın var. Bunun sebebi meteoroloji, dikkatsizlik ve terör örgütlerinin sahiplendiği yangınlar. Yangınları söndürme süresini 18 dakikadan 12 dakikaya indirdik. Bu konuda da açık ara bir numarayız. Bizim orman teşkilatımız asker gibi, her dakika savaşa hazır. Bugüne kadar 154 şehit verdik. Dünyada orman yangınlarına gece müdahalesi yok. ‘Peki gece ne yapabiliriz’ dedik ve emniyetteki termal helikopterleri kullandık. Yangının koordinatlarını vererek sabahın ilk saatlerinde erken müdahale fırsatı yakaladık.

‘FİDAN DİKİMİNDE REKOR KIRACAĞIZ’



ORMAN varlığının son 15 yılda yüzde 10.7 arttığına dikkat çeken Bekir Pakdemirli, “Günde bir milyon fidan dikiyoruz. 2023’e kadar 7 milyar gibi bir hedefimiz var. 11 Kasım saat 11.00’de (toplam iki saatte) Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte tüm Türkiye’de 11 milyon fidan dikerek Guinnes Rekorlar kitabına girmeyi hedefliyoruz” dedi.

‘KÖYDE HER SATILAN ORGANİK DEĞİL’



GIDA güvenliğinin önemine de değinen Bakan Bekir Pakdemirli, “Gıda güvenliği çok önemli. Örneğin her köyde satılan ürün organik değil. Ambalajlı ürün her zaman daha emniyetli. Örneğin açıkta satılan süt ile ilgili tabi ki tebliğimiz var ama denetim pastörize sütler gibi değil. Açık süt tüketebiliriz ancak çok hijyenik olduğundan emin olmamız lazım” diye konuştu.

ATA TOHUMU ÜRÜNLER RAFLARDA



‘MİRASIMIZ Ata Tohumu’ markasıyla ürünler çıkmaya başladığının altını çizen Bekir Pakdemirli, şunları söyledi: “İlk ürünler Migros’ta sunuldu. Örneğin domates, patlıcan, biber, kavun, salatalık vs. yüzlerce yıldır Anadolu’da ekilen tohumların bozulmamış hallerini bulduk. Çiftçilerimizden bin civarında tohum ulaştı bize. Onları bizim gen bankalarında sakladık. Bunları TİGEM’e, sözleşmeli çiftçilerimize ürettirdik. Artık tüketici de güvenli biçimde alacak bu ürünleri ve eski tatlara dönüş olacak.”

KOLUNDAN ASLA ÇIKARMIYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin sol kolundaki saatinin yanı sıra sağ kolundaki elektronik saat dikkat çekti. Kendisi için koyduğu günlük 10 bin adımı takip etmek için elektronik saati kullandığını söyleyen Pakdemirli, bakan olduktan sonra iş yoğunluğundan bunu takip edemediğini söyledi. Saatin bu anlamda kendisine yardımcı oldığını belirten Pakdemirli, “Sol kolumda kullandığım saatimi çıkarsam da adımlarımı takip ettiğim elektronik saati asla çıkarmıyorum” dedi. Rıza ÖZEL/ANKARA

‘RUSYA’YA GİDİP UÇAK DENEYECEĞİM’

SON dönemlerde artan orman yangınlarının ardından gündeme gelen Türk Hava Kurumu hakkında konuşan Bakan Bekir Pakdemirli, “Türk Hava Kurumu’ndan (THK) 35 sene hizmet almışız. Benim için de önemli bir yeri var. Ancak THK ‘Biz hallediyorduk. Bunlar bizsiz bir şey yapamıyor’ tavrına bürününce bunu kabul edemeyiz. THK’nın etkinliğine baktım. Tüm yangınlarda yüzde 8. Açıklamaları orman teşkilatını yıpratmaya başlayınca ben de açıklama yapmaya mecbur kaldım. Bu nedenle uçakların yerini helikopterler aldı. 24 helikopteri 30 helikoptere çıkardık. Uçaklar bir saatte 12 ton su atıyor. Helikopterler ise yangın havuzlarından su alarak saatte 25 ton su bırakıyor. Orman teşkilatı THK’yı hep idare etmiş, ortada bir şımarıklık varsa THK’nın. Ama tabi uçaklara da ihtiyaç olacak. Bu nedenle önümüzdeki günlerde Rusya’ya gideceğim. Oradaki uçakları bizzat ben deneyeceğim. Tabi THK, filosunu düzenlerse oturur düşünürüz” dedi.