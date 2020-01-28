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Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 28.01.2020 - 11:01,Son Güncelleme:/

Kilosu 500 TL! Taneyle satılıyor

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Kilosu 500 TL! Taneyle satılıyor

Yaz meyvesi olan ve kış aylarında genellikle hamile kadınlar için satılan alınan erik, tanesi 10, kilosu 500 liradan Eskişehir'deki tezgâhları süslüyor.

Ülke genelinde rağbet gören ve genellikle ilkbahar meyvelerinden erik, kış ortasında olunmasına rağmen bazı özel müşteriler için tezgâhları hala süslüyor. Bazı pazarcılar, ocak ayının sonlarında olunmasına rağmen Şili'den ithal olarak gelen eriği yüksek fiyatına ve az talebe rağmen ellerinde bulunduruyor. Eriğin tanesi 10 lira iken kilosu 500 liradan tezgâhtaki yerini korurken en büyük müşterilerinin aşeren kadınlar olduğu belirtiliyor.

Kilosu 500 TL Taneyle satılıyor
Kurtuluş Kapalı Pazarı’nda yer alan manav Emin Özkaya, eriğin Şili’den özel olarak getirtildiği için pahalı olduğunu belirtti. Manav Özkaya, “Eriklerimiz Şili’den İstanbul’a, oradan da manavlara dağıtılıyor. Bu yüzden de tanesini 10 liraya satıyoruz. Kilosu ise yaklaşık olarak 500 liraya denk geliyor. Erik bu dönemde, genellikle, ölümcül hastası olanlara, kanser hastalarına, hamilelik süresince canı erik çeken kadınlarımıza hitap eden bir meyve. Vatandaş talep ettiği zaman mağdur olmasın diye elimizde bulunduruyoruz.” dedi.

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