Kilosu 5 liradan tezgahlarda

Genellikle İran'dan gelen karpuzlara özellikle hamile bayanlar ve eşleri ilgi gösteriyor. Eskişehir'de uzun yıllardır manav olarak görev yapan Ragıp Yalçınalp, ithal karpuzların fiyatlarının mevsim şartları düşünüldüğünde şaşırtıcı olmadığını dile getirdi. Karpuzun, Türk halkı için vazgeçilmez meyvelerinden biri olduğunu dile getiren Yalçınalp, "Vatandaşlarımızın bu meyveye ilgisi hepimizin malumu. Karpuzlar artık yavaş yavaş tezgahları doldurmaya başlar. Şuan kilosu 5 lira. Yüksek gelebilir ama mevsim şartlarında doğal. Fiyatların normal seyrine kavuşması için 2 aya daha ihtiyaç var. Şuan talep genellikle hamile bayanlardan ve eşlerinden oluyor. Aşermeler oluyor. Mevsim gereği şuan çok sayıda karpuz getirmiyoruz. Sınırlı sayıda karpuz getiriyoruz ancak onlarda gayet güzel ilgi görüyor" şeklinde konuştu.

"BU MEVSİMDE İRAN KARPUZLARI TERCİH EDİLMELİ"

Kış aylarında yerli karpuzların iyi çıkma ihtimalinin düşük olduğunu aktaran Ragıp Yalçınalp, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Bu mevsimde illa karpuz almak istiyorsanız, ithal ürün tercih etmeniz gerekir. İran karpuzları şuan gayet güzel. Ben de yiyorum, tahmin edilemeyecek derece güzel bir tadı var. Yerli karpuzlar, bu dönemde hayal kırıklığı oluşturabiliyor. Bu konuda dikkat edilmesi vatandaşlarımız açısından isabetli olur."