Kilosu 4 bin liradan satılıyor! Hasat başladı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
AA
29.04.2018 - 09:06, Son Güncelleme:

Kilosu 4 bin liradan satılıyor! Hasat başladı

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Kilosu 4 bin liradan satılıyor! Hasat başladı

İşçi arıların kraliçe arı için yaptığı arı sütünün hasadı başladı. Kovanlardan gramla alınan arı sütünün kilosu 4 bin liradan alıcı buluyor.

Yılda sadece 3 ay üretilen arı sütü hasadı başladı. Çiçeklerde polenin bulunduğu aylarda hasadı yapılan arı sütü fiyatıyla altınla yarışıyor. 75 kovanı bulunan bir arıcı 3 ayda 80 bin liralık arı sütü üretebiliyor. Oldukça meşakkatli bir üretimi olan arı sütü kovanlardan sağılmaya başlandı.

Kilosu 4 bin liradan satılıyor Hasat başladı

Kraliçe arı olmayan kovanlara yerleştirilen içine larva bırakılmış peteklere genç arıların kraliçe arı yapmak için salgıladığı sıvı olan arı sütü, yüksek fiyatı sebebiyle durumu iyi olan vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Aileler özellikle çocuklarının bağışıklık sistemi güçlensin diye alıyor. Hastalar ise hastalıklarına şifa bulmak için tercih ediyor. Arı sütünün bir çok hastalığa iyi geldiği biliniyor.

Kilosu 4 bin liradan satılıyor Hasat başladı

Bursa'da 4 kişilik ailesiyle birlikte arı sütü sağımına başlayan Mehmet Durgut, her gün içine larva yerleştirdiği peteklerini açarak arı sütünü sağıyor. Bir kovandan günlük 2-4 gram arı sütü hasat ediliyor. Oldukça meşakkatli arı sütü üretimi hakkında bilgi veren arıcı Mehmet Durgut, "Arı sütü hasadı başladı. Benim 75 kovanım var. Kovanları iki gruba ayırdık. Günlük 28 kovandan 200 gram arı sütü alıyorum.

Kilosu 4 bin liradan satılıyor Hasat başladı

Arı sütü 4 ile 12 günlük işçi arıların salgı bezlerinden salgıladığı bir sıvıdır. Arı sütü kraliçe arının gıda kaynağıdır. İşçi arıların polen tüketerek ürettikleri bir salgıdır. Arının oğula meyil ettiği aylarda bu üretim gerçekleştiriliyor. Bu süre nisan sonunda başlar Ağustos ortalarına kadar devam eder. Arı sütünün kilosunu 3-4 bin lira arasında satmaktayız" dedi.

Kilosu 4 bin liradan satılıyor Hasat başladı

Kilosu 4 bin liradan satılıyor Hasat başladı

Kilosu 4 bin liradan satılıyor Hasat başladı

Kilosu 4 bin liradan satılıyor Hasat başladı

Kilosu 4 bin liradan satılıyor Hasat başladı

Kilosu 4 bin liradan satılıyor Hasat başladı

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