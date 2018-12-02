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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)
02.12.2018 - 13:45, Son Güncelleme:

Kilosu 250 TL! Gramla satılıyor

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Kilosu 250 TL! Gramla satılıyor

ANTALYA’da, kış aylarında hastalıktan korunmak için sık kullanılan ıhlamurun kilo fiyatı 250 lirayı bulunca kent sakinleri, aktarlardan bütçelerine göre 40’ar ya da 100’er gramlık paketlerden ürünü satın almaya başladı.

Havanın soğumasıyla vücut direncini artırıp, hastalıktan korunmak isteyenler, soluğu aktarlarda almaya başladı. Soğuk kış akşamlarında ya da gün içinde sıcak bitki çayı içmek isteyenlerin öncelikli tercihi arasında yer alan ıhlamur, fiyatıyla şaşırttı. Gram altın yaklaşık 200 liradan satılırken, kış aylarının gözde sıcak içeceği ıhlamurun kilo fiyatı 250 lirayı buldu. Altınla yarışan ıhlamurun fiyatını görenler, bütçelerine göre ürünü gramla satın almaya başladı. Fiyatının yüksek olması nedeniyle ıhlamur, aktarlardaki raflarda 40 ya da 100 gramlık paketler halinde yer aldı.

Kilosu 250 TL Gramla satılıyor

GRAMLA 4’ER LİRALIK PAKETTE SATILIYOR

Aktar Mustafa Akpınar, kalitesine göre ıhlamurun kilosunun 100 lira ile 250 lira arasında satıldığını söyledi. Kent sakinlerinin bütçesine göre daha fazla tercih etmesi için dükkanında 4’er liralık paketler hazırladığını belirten Akpınar, birkaç yıl önce ıhlamuru köylüden 35- 40 liradan satın aldığını, bu sene ise fiyatın 80 liraya yükseldiğini anlattı. Akpınar, kış aylarında soğuk algınlığından, öksürükten, nezleden ve gripten korunmak isteyenlerin ıhlamura yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Kilosu 250 TL Gramla satılıyor

KİLOSU 250 LİRA

Aktar Mustafa Uzun ise ıhlamur alınırken, pakette böcek olmamasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Ihlamurun dedelerden, ninelerden öğrenildiği gibi soğuk havalarda gripten, nezleden, öksürükten korunmak için tercih edildiğini vurgulayan Uzun, zencefil ve tarçın gibi farklı bitkilerle karışımında ıhlamurun daha şifalı olduğunu dile getirdi. Havanın soğumasıyla talebin artması sonucu ıhlamur fiyatının yükseldiğini anlatan Uzun, "Ihlamurun kilosu 200 ile 250 lira arasında değişiyor. Müşterilerimizin tercihinden dolayı 100’er gramlık paketlerde satıyoruz" dedi.

Kilosu 250 TL Gramla satılıyor

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