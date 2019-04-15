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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
15.04.2019 - 14:53, Son Güncelleme:

Kilosu 100 TL'yi buluyor! Vatandaşlar birbiriyle yarışıyor

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Kilosu 100 TL'yi buluyor! Vatandaşlar birbiriyle yarışıyor

Denizli’nin Kale ilçesinde damaklarda bıraktığı eşsiz tadı ile bilinen ve ‘kuzu göbeği’ diye adlandırılan mantar toplama sezonunun açılması ile vatandaşlar dağ, tepe demeden yolları aşındırmaya başladı.

Kale ilçesinde kuzugöbeği döneminin başlamasıyla vatandaşlar mantarın yoğun olarak bulunduğu yerlere akın etmeye başladı. Kale ilçesi Esenkaya mahalle sakinleri de aile üyeleri ile birlikte dağ, bayır demeden her yerde kuzugöbeği toplamaya çıktı.

Kilosu 100 TLyi buluyor Vatandaşlar birbiriyle yarışıyor

Nadir rastlanan bir mantar türü olduğu için kilogram (kg) fiyatı yaklaşık 100 TL’den alıcı bulan mantarı toplayan vatandaşlar kuzu göbeğini çoğunlukla kendi tüketimleri için kullanırken, arta kalanı ise özel olarak talepte bulunan vatandaşlara satıyorlar.

Kilosu 100 TLyi buluyor Vatandaşlar birbiriyle yarışıyor

Çevre halkı ile birlikte şehir içi ve şehir dışından gelen vatandaşlarında son günlerde uğrak mekanı haline gelen Esenkaya mahallesinde mantarın en çok ise Deli Ahmet diye adlandırılan dere yatağı çevresinde bulunduğu öğrenildi.

Kilosu 100 TLyi buluyor Vatandaşlar birbiriyle yarışıyor

Lezzeti ve faydası öğrenildikten sonra artan rağbet üzerine kuzu göbeği için daha fazla vatandaş geldiğini ifade eden bölge halkı merkezden ve şehir dışından gelenler ile birlikte kuzugöbeği toplandığını söylediler.

Kuzugöbeği mantarının kilosu el yakıyor
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