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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)
26.03.2019 - 09:42, Son Güncelleme:

Kilosu 100 liradan yılda 1 ay satılıyor, duyan koşup alıyor!

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Kilosu 100 liradan yılda 1 ay satılıyor, duyan koşup alıyor!

ŞANLIURFA’da, Mart ayında yağmurların ardından toprak altından çıkarılan ve yılda sadece bir ay menülerde yer alan keme kebabına yoğun ilgi gösteriliyor.

Şanlıurfa’da dağlık alanlar ile Suriye sınırındaki bölgelerde ender yetişen bir mantar türü olan keme, hem pazardaki tezgahlarda hem de kebap menüsündeki yerini aldı.

Kilosu 100 liradan yılda 1 ay satılıyor, duyan koşup alıyor

Patates büyüklüğündeki keme, Mart ayında yağmurların ardından yetiştiği bölgelerde toprak altından çıkarılıyor. 


Kilosu 100 liradan yılda 1 ay satılıyor, duyan koşup alıyor

Sadece bir ay tüketilebildiği için kilosu 100 liradan alıcıyla buluşan keme, özellikle kebapçılar tarafından satın alınıyor.


Kilosu 100 liradan yılda 1 ay satılıyor, duyan koşup alıyor

Lokantacılar, ince ince doğrayarak etle harmanladıkları kemeyi kebap olarak pişirerek müşterilerine servis ediyor. 


Kilosu 100 liradan yılda 1 ay satılıyor, duyan koşup alıyor

Görüntüsü ve tadıyla aylardır bekleyen müşterileri tarafından iştahla yenen keme, yüksek proteine sahip olma özelliğiyle ilgi çekiyor.


Kilosu 100 liradan yılda 1 ay satılıyor, duyan koşup alıyor

Lokantacı Şerif Çulcu, kırmızı ete göre daha fazla proteine sahip olduğu için meraklılarının bir yıl boyunca keme kebabının menülerde yer almasını beklediğini ifade ederek, "Kemenin özel müşterisi vardır. 


Kilosu 100 liradan yılda 1 ay satılıyor, duyan koşup alıyor

Lezzetiyle hemen fark edilen keme, servise sunulmadan zahmetli işlemlerden geçiyor. Keme genellikle yağışların bol olduğu ve şimşek düşen yerlerde yetişiyor. Kuzu eti gibi lezzetli olan keme birçok hastalığa da iyi geliyor" dedi.


Kilosu 100 liradan yılda 1 ay satılıyor, duyan koşup alıyor

 

 

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