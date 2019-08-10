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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)
10.08.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Kilometrelerce uzadı... Dünden beri devam ediyor

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Kilometrelerce uzadı... Dünden beri devam ediyor

KURBAN Bayramı tatilini Yunanistan’da geçirmek isteyenler, Edirne’nin İpsala Sınır Kapısı’nda yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluşturdu.

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  • İpsala Sınır Kapısı’nda bayram yoğunluğu
  • İpsala Sınır Kapısı’nda bayram yoğunluğu
  • İpsala Sınır Kapısı’nda bayram yoğunluğu
  • İpsala Sınır Kapısı’nda bayram yoğunluğu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kurban Bayramı tatili için sabahın erken saatlerinde araçları ile yola çıkarak Yunanistan’a gitmek isteyen tatilciler, İpsala Sınır Kapısı’nda zaman zaman 5 kilometreye varan kuyruklarda saatlerce bekledi. Yoğunluğun her geçen saat daha da arttığı İpsala Sınır Kapısı’nda devam eden inşaat nedeniyle küçük araçlar için 2, TIR’lar için de 1 peronda işlemlerin yapıldığı belirtildi. İşlemlerin çok yavaş sürdüğünü belirten tatilciler, duruma tepki gösterdi. Hava sıcaklığının 33 dereceyi bulduğu ilçede kuyrukta saatlerce bekleyenler, serinlemek için yol üzerindeki ağaçların altına oturdu. Sıranın kendilerine gelmesini bekleyen bazı vatandaşlar da araçların içinde klimaları açarak serinlemeye çalıştı.

Kilometrelerce uzadı... Dünden beri devam ediyor
'HİÇBİR YERDEN RAHATLIKLA ÇIKAMIYORSUNUZ'

İstanbul’dan, Yunanistan’ın Kavala şehrine gittiğini belirten Ayhan Gül, "Her bayram olduğu gibi bu bayramda da kuyruk var. Gurbetçiler geldiğinde de, tatililer geldiğinde de kuyruk oluşuyor. Hiçbir yerden rahatlıkla çıkamıyorsunuz. Diğer tarafta daha rahatsınız. Dünden beri devam eden bir kuyrukmuş aslında. Bayadır da buradayız" dedi.


Kilometrelerce uzadı... Dünden beri devam ediyor
'BAYRAM ÜSTÜ BU NORMAL'

Ülkü Bayındır ise, sınır kapısında devam eden inşaat nedeniyle işlemlerin yavaş ilerlediğini ifade ederek, "Bayramda mecbur böyle sıkıntıları çekmek. Bir saattir bekliyorum. Bayram üstü bu normal. Eskiye nazaran daha hızlı. Şu an inşaat yapılıyor. Gümrüğü büyütecekler. Bitince işlemler daha çabuk olacak, daha rahatlayacak" diye konuştu.

Kilometrelerce uzadı... Dünden beri devam ediyor
'YAPACAK BİR ŞEY YOK, BEKLEYECEĞİZ'

Türkiye’de tatilini tamamlayarak Almanya’ya dönüşe geçen Hakan Şanlıünal ise kuyruktaki araçların bir çoğunun yerli plaka olduğunu kaydederek, "Vatandaşlarımız tatile gidiyor. Tahminimce biz de 4- 4,5 saat kuyrukta bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok, bekleyeceğiz. Bizim yolculuğumuz tekrar Almanya’ya. 4 haftalık tatilimizi bitirdik. Mecburen çıkmak zorunda kaldık" dedi.

Kilometrelerce uzadı... Dünden beri devam ediyor


 

 

 

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