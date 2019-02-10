Kilo verdiren tartılar

YİYECEK VE İÇECEK ÖNERİLER SUNUYOR



Kilo takibi önemli. Ancak en önemlisi ise yemeye ve içmeye dikkat etmek. ‘Comper’in geliştirdiği akıllı tartı tam da bunu gerçekleştiriyor. Kilonuzu, kas-yağ oranınızı ölçen cihazı akıllı telefonunuzla eşleştiriyorsunuz ve kendinize bir hedef belirliyorsunuz. Siz bu hedefe doğru ilerlerken, Comper size yeme ve içme önerilerinde bulunuyor. Örneğin; kilo aldığınızda cihaz buna göre size daha hafif yiyecekleri öneriyor ve düşük kalorili yiyeceklerden oluşan bir plan hazırlıyor. 1.250 TL

BAZAL METABOLİZMA HIZINI ÖLÇÜYOR

Vestel’in akıllı tartı modeli ‘V-Fit’. Şirketin geliştirdiği akıllı bileklik ve akıllı telefon uygulamasıyla entegre olarak çalışabilen modelin öne çıkan özelliği bazal metabolizma hızı ölçebilmesi. Modeli bu sayede vücudun rutin bir dinlenme sürecinde harcadığı enerjiyi hesaplayabiliyor. Kemik yapısı içerisindeki mineral yoğunluğunu tespit edebilen model, ayrıca iç organ analizi su ölçümü gibi rakiplerinden farklı özelliklere de sahip durumda. Hamilelik modu özelliği de bulunuyor. 229 TL

ÜZERİNE ÇIKANI TANIYOR

Akıllı tartılardaki bir diğer yenilik üzerine çıkan kişiyi otomatik olarak tanıması. Grundig’in geliştirdiği ‘Sensimeter’ın uygulamasına kendinize özel bir profil oluşturuyorsunuz. Sonrasında siz üzerine çıktığınızda bunu algılıyor ve sizin ölçümlerinizi uygulamanıza kaydediyor. Model ile 12’ye kadar farklı profil oluşturulabildiğini de paylaşalım. Sensimeter’ın öne çıkan diğer bir özelliği ise geçmiş bilgilerinin incelenmesi. 269 TL

HAMİLELERE ÖZEL TAKİP

Akıllı tartılar konusunda öne çıkan şirketlerden biri Nokia. Şirketin geliştirdiği ‘Scale’ adındaki model, hamilelerin dikkatini çekebilecek bir özelliğe sahip. Gebelik takip özelliğini bulunduran Scale, bebek ağırlığıyla anne adaylarının kilolarını ayırt edebiliyor. Bebek doğduktan sonra ailelerin en küçük üyeleri de modelin bebek modu ile tartılabiliyor. Buna ek olarak vücut kompozisyon analizi yapabilen model, vücut yağ ve su, kas ve kemik kütlesi gibi farklı değerlerin ölçümünü gerçekleştirebiliyor. Alınan veriler senkronizasyon ile akıllı cihazlara Wi-Fi üzerinden gönderiliyor. 2 bin 800 TL

KARDİYOYA ÖZEL

Dikkat çeken modeller arasında ‘Qardio Base 2’ yer alıyor. Modelin öne çıkan özelliği ise kardiyo antremanları yapanlar için özel olarak geliştirilmesi. Akıllı telefonlara yüklenen uygulama sayesinde hem fotoğraf günlüklü hem de grafikli bir şekilde ilerlemelerinizi kaydedebilirsiniz. Buna ek olarak fitness hedeflerinizi uygulamaya girerek, ulaşmak istediğiniz vücut kompozisyonu için programları da akıllı tartı üzerinden alabilirsiniz. Modelin farklı kullanıcıları tanıma özelliğinin yanı sıra ölçüm sonuçlarınızı titreşimler ve üzerindeki ekran sayesinde suratlarla gösteriyor. 1.950 TL

SPORA TEŞVİK EDİYOR

Akıllı spor cihazları arasında ilk akla gelen markalardan biri Fitbit. Daha önce akıllı bileklik modelleriyle spora teşvik eden şirket, şimdi akıllı tartısını kullanıcılara sundu. ‘Aria’ adındaki modelin diğer akıllı tartı seçeneklerinden en büyük farkı, Fitbit akıllı bileklik modelleriyle entegre olarak çalışması. Bu sayede kullanıcıların yaptığı spor ve günlük aktivitelerle tartıdan alınan verileri birleştiren model, kilo aldığınızda size spor yapmanızı öneriyor. Bu sayede kullanıcıları spora teşvik ediyor.

1.890 TL