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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
İHA
13.01.2019 - 13:23, Son Güncelleme:

Kilo işi poşet satışları arttı!

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Kilo işi poşet satışları arttı!

Türkiye'de 1 Ocak'ta başlayan ücretli poşet uygulamasının ardından plastik ambalaj satıcılarında kilo işi poşet satışları arttı.

1 Ocak 2019 tarihi itibariye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında hayata geçirilen ücretli poşet uygulaması Van’da da hayata geçirildi. Marketlerde poşetlerin 25 kuruşa satılmasının ardından Vanlı vatandaşlar alternatif olarak kilo işi poşet satan ambalajcı esnafın yolunu tuttu. Vatandaşlar, poşeti 25 kuruşa markette almak yerine kilo işi almayı tercih etti.

İHA muhabirine konuşan plastik ambalaj ürünleri satan esnaflar, vatandaşların marketteki poşete 25 kuruş vermemek için kendilerine yöneldiğini belirtti. Uygulama süresince kilo işi poşet satışlarında bir artış yaşandığını ifade eden Mustafa Teknaz isimli esnaf, “Daha önceki yıllarda kışın maddi durumu yetersiz ve kömür kullanan vatandaşlara satış yapıyorduk. Kilo işi sattığımız poşetlerin fiyatı çok uygun. Marketler poşeti vatandaşa 25 kuruşa satıyor. Bir kilogramlık poşette 250 adet var. Kilosu 50 liraya denk gelen poşetleri biz 8 ile 9 liraya satışa sunuyoruz. Bu durumda kilo işi poşetler daha avantajlı oluyor. Tabi bizde daha uygun poşetler de var. Onun kilosu da 5,5 liraya denk geliyor” dedi.

Kilo işi poşet satışları arttı

“DESTEK VERİYORUZ”

Poşetlerin çevreye zarar vermesinden dolayı alınacak tedbirlere destek verdiklerini, ancak poşetlerin ücretli olmasından ziyade farklı tedbirlere gidilmesi gerektiği önerisinde bulunan Teknaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Vatandaşın çevreyi temiz tutma konusunda daha duyarlı olması gerekiyor. Poşetleri parayla satın alan vatandaşlar sonuç olarak o poşeti yine çöp için kullanıyor. Bu durumda çevre kirliliği yine devam edecektir.”

Caner Barın isimli bir diğer ambalajcı esnafı ise, çevre açısından poşetlerin ücretli olmasını mantıklı bulduğunu belirterek, “Plastik ambalaj ürün satmamıza rağmen poşetlerin ücretli olmasını çok mantıklı görüyorum. Ancak vatandaşlar marketten 25 kuruşa aldığı poşetleri kilo işi alırsa daha avantajlı olur. Çünkü kilo işi poşette, poşet başına 20 kuruş civarı kâra geçmiş olur” diye konuştu.

Kilo işi poşet satışları arttı

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