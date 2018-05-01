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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
AA
01.05.2018 - 12:00, Son Güncelleme:

Kilis, zeytinyağında söz sahibi olmak istiyor

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Kilis, zeytinyağında söz sahibi olmak istiyor

Tescilli Kilis zeytinyağının ihracattaki payını artırmak amacıyla Valilik öncülüğünde, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle yurt dışında pazar ağı kuruluyor.

Arkeolojik kazı çalışmalarında 2 bin yıl öncesine ait zeytin tarımı ve zeytinyağı üretimini sembolize eden kalıntılar bulunan Kilis'te Organik Zeytin Üreticileri Birliği, başta Japonya ve ABD olmak üzere yurt dışında tanıtım programları düzenleyerek, zeytinyağı üretim ve ihracatında söz sahibi olmak için çalışıyor. 
Birlik Başkanı Hüseyin Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesisi 2011 yılında kurduklarını belirterek, kentte üretilen zeytinyağını tüm dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi. 

Kadınların kooperatif çalışmalarından etkilenerek birliği oluşturduklarını anlatan Polat, "Bizim ilerlememize kadınlar öncülük etti. Onlar kooperatif kurduktan sonra biz de erkekler olarak Kilis'in zeytinyağının tanıtımına katkı vermek istedik. GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve İpekyolu Kalkınma
Ajansının desteğiyle çalışmalara başladık." diye konuştu. 

"YURT DIŞINDAN BÜYÜK SİPARİŞLER ALIYORUZ" 

Kilis zeytinyağının, Mezopotamya'nın, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en iyi ürünü olduğunu iddia eden Polat, şunları kaydetti: 

"Kesinlikle ilaç ve gübre kullanmadan zeytin üretiyoruz. Dağdan çiftçimiz kasalara dolduruyor getiriyor, tesisimizde de el değmeden üretiliyor. Katar'a 5 ton sattık. Çin, Amerika ve Fransa'dan da talepler oldu. Yıllık 250 ton üretim yapıyoruz. Son iki yıldır zeytin tutmadığından istediğimiz şekilde ihracat yapamadık. İlk ihracatımızı Katar'a gerçekleştirdik. Bu sene zeytin çok olduğu için büyük ihracat yapacağız. Katar'a 100 ton zeytinyağı satacağız. Kurumlarımız da Kilis'in zeytinini hak ettiği yere getirdiler. Devlet çalışana her zaman destek veriyor." 

Kilis zeytinyağını dünyada tanıtmada iddialı olduklarını vurgulayan Polat, "450 üyemiz var. Bu sayıyı bine çıkaracağız. Zeytini 12 saatte ve 25 derecede soğuk sıkım yaparak zeytinyağına çeviriyoruz. Kilis'in zeytinyağı son iki senedir market raflarında. Bu da bizi çok gururlandırıyor. Yurt dışından çok istek var. İnşallah bu sene her şey daha güzel olacak." şeklinde konuştu. 

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