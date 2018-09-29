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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.09.2018 - 11:52, Son Güncelleme:

"Kılıçlar soğanı" tescillendi

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"Kılıçlar soğanı" tescillendi

Kırıkkale'nin Kılıçlar köyünde yetiştirilen ve içeriğindeki pirüvik asit miktarının fazlalığı nedeniyle diğer soğan çeşitlerinden ayrılan "Kılıçlar soğanı"na coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Adını yetiştirildiği Kırıkkale'nin Kılıçlar köyünden alan ve içeriğindeki pirüvik asit miktarının fazlalığı nedeniyle diğer soğan çeşitlerinden ayrılan "Kılıçlar soğanı"na coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

"Kılıçlar soğanı" yüksek rekoltesi ve kalitesiyle bu yıl çiftçinin yüzünü güldürdü. Köy halkının yüzde 80'inin gelir kaynağı olan soğan için Kırıkkale Belediyesi tarafından 2014 yılında başlatılan çalışmaların ardından bu yıl coğrafi işaret tescil belgesi alındı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğanın, renk, tat, dış kabuk sayısı, etli yaprak kalınlığı ve kuru madde miktarı özellikleriyle birlikte hafif acı olduğunu söyledi.

Kılıçlar soğanı için Kırıkkale Belediyesi tarafından 2014 yılında coğrafi işaret tescil belgesi için başvuru yapıldığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz temmuz ayında soğanımızın coğrafi tescil belgesini aldık. Köyümüzde soğanımızın ekimi yoğunlukta. Yaklaşık bin 300 dekar alanda ekiliyor. Dekara 4-5 ton civarında ürün alıyoruz. Hem verim hem de kalitesinin yüksekliği dolayısıyla çiftçimiz memnun kalıyor. Soğanımız pirüvik asit oranının yüksek olduğu bir soğan çeşididir. Bu da ona acımsı bir tat veriyor. Tüketicilerimizin çok tercih etmelerindeki sebep bu. Yaprak kalınlığı iyi derecede ve yaprak sayısı fazla. Soğanımızın hacmi de büyük, 2 soğanımız yarım kilogram gelebiliyor. Yıllık 5-6 bin ton üretimimiz var. Çiftçilerimiz ikinci ürün olarak da ekebiliyor. Hububatın arkasına soğan ekimi yapılıyor. Hem ek bir gelir oluyor hem de tarla boş kalmamış oluyor. Bu gibi avantajları nedeniyle üreticilerimiz çok memnun."

KILIÇLAR SOĞANI ŞENLİKLE TANITILACAK

Yılmaz, bu soğanın tüketiciyle daha yoğun buluşmasını sağlamak amacıyla gelecek yıl şenlik düzenlenmesinin planlandığını kaydetti.

Soğanın ayırt edici özelliklerini bu şenlikle Türkiye'ye tanıtacaklarını dile getiren Yılmaz, "Soğanımız artık coğrafi tescilli bir ürün. Bir ürünün coğrafi işareti, söz konusu ürünün benzerlerinden farklı olduğunu gösteriyor. Bizim soğanımızın da diğer soğanlardan ayırt edici farklılıkları var. Ayrıca ev hanımları çok tercih ediyor. Kolayca ve kısa sürede pişirilebilmesi ürünün diğer soğanlara göre tercih edilmesine yardımcı oluyor." diye konuştu.

Üretici Hüseyin Alçın ise bu yılki hasat mevsiminin çok verimli geçtiğini, soğanların kalitesinden de çok memnun olduklarını belirtti.

Satışlardan çok memnun olduklarını ifade eden Alçın, "Vatandaşlarımız diğer soğanlara göre bu soğanı tercih ediyor. Ankara'dan sadece bu soğanı almak için gelenler oluyor" dedi.

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