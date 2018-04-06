Kılıç: Köpük neden oldu
İTÜ Makine Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü’nden eski İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç Gaziosmanpaşa’daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çıkan yangının tamamen dış kaplamada kullanılan malzemeden kaynaklandığını söyledi.
Kılıç, kolay yapılabilirliği ve ucuz maliyeti sebebiyle binaların çoğunda mantolama malzemesi olarak köpük kullanıldığını bunun da yangınlara davetiye çıkardığı uyarısında bulundu. Kılıç, “Dış cephede kullanılan malzemenin kolay yanıcı olmasından kaynaklanan bir yangın. Kullanılan malzeme yanıcı olunca birdenbire parlar, anında yayılır. Çatıda başladı burada yangın. Yanan malzeme çatıdan düştüğü için aşağıdan yukarı tutuştu ve yayıldı. Panellerin içerisine normalde yanmaz malzeme olan taşyünü ve camyünü konulması lazım. Ancak daha kolay imal edildiği için bu levhaların içerisine köpük konuluyor ve yapıştırılıyor. Isındığı zaman bu malzeme ayrılıyor. Ayrılınca bu ortaya çıkan malzeme çok kısa sürede yanmaya başlar. Panellerin içine ‘Taşyünü’ konulsa istesen de yakamazsınız” diye konuştu.
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