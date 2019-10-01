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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
01.10.2019 - 09:37, Son Güncelleme:

Kifidis anatomik ayakkabı üretimine başladı

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Kifidis anatomik ayakkabı üretimine başladı

1919 yılında Ortez-Protez firması olarak kurulan Kifidis, İzmir’in bilinir çocuk ayakkabı üreticilerinden Tuzcu Ailesi ile ortak ayakkabı üretimine başladı.

Kifidis, kuruluşundan bu yana hakiki deriden, ayak sağlığına uygun alternatif malzemelerden ve anatomik yapıya uygun ayakkabı üretmeyi kendine misyon edinmiş bir marka.

Türkiye’de anatomik ayakkabı kategorisinde ekol haline gelmiş Kifidis, ilk adım ayakkabısını tüm Türk tüketicisi ile buluşturmak amacında ve bunun için ülkemizin çeşitli illerindeki perakendecilerle çalışmaya başladı.

KİPA Ayakkabıcılık adı altında geçtiğimiz mayıs ayında İzmir’ de faaliyete başlayan fabrikasında Kifidis Kids, Paplus ve Chiquitin by Kifidis markalarının üretimi gerçekleştirilmeye başlandı. Fabrikanın üretime geçmesiyle beraber üretim kapasitesinin artırılması hedeflendi ve çalışan kişi sayısı 50’ye çıkarıldı. Hedeflerine kısa sürede ulaşan Kifidis, yeni makine yatırımları ile beraber yıllık 120.000 çift ayakkabı üretim kapasitesine ulaştı.

Kifidis, YK Başkan Yardımcısı Viron Vasiliadiz’in de belirttiği gibi; ürünlerine bu yıl anatomik kadın ayakkabısı ve terlik bandı da eklemek için çalışmalara başlandı. Kadın grubu ayakkabılarının üretimine başlanmasıyla birlikte kapasiteyi ve çalışan sayısını iki katına çıkarmak amaçlanıyor.

Kifidis 100. Yılına Ulaştı

Kifidis bu yıl 100. yılını ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek bir yatırımla kutlama kararı aldı. 2017 yılına kadar satış gelirlerinin %70’i ithal ürünlerden oluşuyordu. 2019 yılına geldiğimizde bu oran %50’ye kadar düştü. Hedef; bu oranı 2020 yılına kadar %30 bandına düşürmek. Önümüzdeki 5 yıl içinde üretilen ürünlerin yarısını ihraç ederek ülkemize döviz girişinde de katkıda bulunmak Kifidis’in hedeflerinden biri.

 

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