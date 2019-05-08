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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU-ANKARA
08.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kıdemde yüzde 4 kesinti formülü

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Kıdemde yüzde 4 kesinti formülü

Kıdem tazminatında fon düzenlemesi için çalışmalar yoğunlaştı.

Geçen hafta Aile ve Çalışma Bakanlığı Beştepe’de ekonomi yönetimiyle birlikte bir sunum yaparken, dile getirilen itirazlar doğrultusunda bu hafta çalışmaların revize edildiği öğrenildi. Konuşulan formüller arasında ise yüzde 4-4.5 arasında aylık bir kesinti yapılması da yer alıyor.

Kıdem tazminatında halen geçerli olan “1 aylık brüt maaş” hakkının korunabilmesi için, aylık olarak işverenlerden yüzde 8.3’lük kesinti yapılması gerekiyor. İşverenden yüzde 4 veya 4.5 oranındaki bir kesinti oranı belirlenirse ise, bu rakamın nemalandırılması söz konusu olacak. Böyle bir durumda faizlerdeki gelişmelere de bağlı olarak 30 günün korunabileceği veya 24-25 güne inebileceği öngörülüyor. Kısa süre içinde de, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kıdem tazminatı için sosyal tarafları toplaması bekleniyor. Kıdem tazminatı için işveren temsilcileri TİSK ve TOBB tam mutabakat olmadan düzenleme yapılmasına karşı çıkıyor. Türk-iş de, kıdem tazminatı talebini geriye götürecek her türlü çalışmanın karşısında olduğunu vurguluyor.

Kıdem tazminatıyla ilgili tartışmalar sürürken, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışma meclisini toplama kararı aldı. 23-24 Mayıs tarihleri yapılacak toplantıda kıdem tazminatı konusunun da ele alınabileceği belirtiliyor. Çalışma meclisi, işçi, işveren ve hükümet temsilcileriyle, bürokratlardan oluşuyor. Bugüne kadar hep Ankara’da yapılan meclis toplantısının bu kez İstanbul’da yapılacak.

 

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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