Kıdemde uzlaşma talebi

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) önceki gün yapılan 75. Genel Kurulu’nda iş dünyasının talepleri öne çıktı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kıdem tazminatı konusuna dikkat çekerek “Mutlaka işçi ve işverenin tam mutabakatı aranmalı” mesajını verdi. Hisarcıklcıoğlu kıdem tazminatı konusunda reel sektöre yeni yük getirilmemesini isterken, “Çalışma barışı da bundan olumsuz etkilenmemeli” ifadelerini kullandı.

TEŞVİKLER UZATILSIN

İstihdam seferberliği desteklerinin uzatılmasını da isteyen Hisarcıklıoğğlu, kısa çalışma ödeneği için varolan 3 aylık sürenin ise 6 aya çıkarılmasını istedi. Hisarcıklıoğlu’nun gündeme getirdiği bir diğer konu da yeşil pasaportlar oldu. Hisarcıklıoğlu, “Reel sektörün asli temsilcileri kapsama alınmadı. Oda-borsa başkanları, yönetimleri ve meclis üyelerimiz de yeşil pasaportu fazlasıyla hak ediyorlar” diye konuştu.

Genel kurulda gündeme getirilen bir diğer konu da kamuda bekleyen alacaklar oldu. Firmalarda yaşanan finansman sıkıntısının önemli bir nedeninin kamuda bekleyen alacaklar olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Bunlar zamanında ödenmediği için bankaların eline insafına kalıyoruz. Bizi bankaların eline düşürmeyin, yüksek faize mahkum etmeyin. Başta biriken KDV alacaklarımız olmak üzere kamudan tüm alacakların bir takvime bağlanmasını bekliyoruz. Biz ödememizi bir gün geciktirirsek, kamu önce gecikme faizi kesiyor. Bu da yetmiyor, 3 kuruş borcumuz olsa tüm hesaplarımıza bloka geliyor. Sabah bir bakıyoruz, hesaplara bloke konmuş, çekler-senetler ödenmiyor. Ne huzurumuz kalıyor, ne itibarımız.”

FİYAT FARKI BEKLİYORUZ

Fiyat farkı kararnamesinin de çok talep edildiğini ancak henüz çıkmadığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, diğer talepleri de şöyle sıraladı: “İşçi-işveren uyuşmazlıklarında dava şartı olan 5 yıllık zamanaşımı süresi çok uzun. Sürenin uzunluğu suistimallere yol açıyor. Salondaki arkadaşlarım ne demek istediğimi çok iyi anlıyor. Bizi fırsatçıların eline bırakmayın. Bunun 1 yıl gibi daha makul bir seviyeye çekilmesini bekliyoruz. Ayrıca şirket ölçeği büyüdükçe istihdamı cezalandıran mevzuatlarla karşılaşıyoruz. Firmalarımızın yaşadığı sıkıntıların başında finansmana erişim ve yüksek faizler de geliyor.”

YENİ BİR BÜYÜME MODELİ GEREKİYOR



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, şunları anlattı: “Yeni bir Türkiye hikayesi ve yeni bir büyüme modeliyle piyasalarda güven artacak. Ülkemize karşı oluşturulmak istenen olumsuz algıların önüne geçilecek. Faiz ve döviz istikrara kavuşacak. Yeni kalkınma planıyla birlikte sanayi politikası ve yatırım teşvik sistemini de yenileyelim. Tarım ve hayvancılık politikamazı tarafların mutabakatıyla hazırlayalım. Vergi politikamızı değiştirelim. Üreticinin, girişimcinin, sanayicinin üzerindeki yükü kaldıralım. Ekonomiye bir destek de AB katılım sürecini canlandırmaktır.”