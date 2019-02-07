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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
07.02.2019 - 13:33, Son Güncelleme:

Kıdem tazminatı vergi iadesi başvurusu nasıl yapılır?

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Kıdem tazminatı vergi iadesi başvurusu nasıl yapılır?

Kıdem tazminatında vergi iadesi başvurusu son günlerin gündem konuları arasında yer almaya devam ediyor. Çalışanların ayrıldıkları iş yerinden temin ettiği kıdem tazminatında yapılan vergi kesintileri, iade yoluyla vatandaşların hesaplarına yatırılacak. Ancak, tazminatlardan vergi iadesi alabilmek için başvuru yapmak şart olacak. Peki, kıdem tazminatı vergi iadesi başvurusu nasıl yapılacak? İşte, o konu hakkında önemli bilgiler

Çalışmakta oldukları iş yerinden çıkarılma yoluyla ayrılan kişilere verilen kıdem tazminatından alınan vergiler için yeni düzenleme sonrası iade kararı çıktı. Peki, kıdem tazminatı vergisi nasıl iade edilecek? İşte, vatandaşların merakla araştırdığı o sorunun cevapları ve detaylı bilgiler

KIDEM TAZMİNATI VERGİ İADESİ NASIL YAPILACAK?

Vergi iadesi için mahkemeye gitmeye gerek duyulmayacak. Bu aşamada ilgili vergi dairesine başvurmak yeterli olabilecek. Koşullar arasında verginin kesildiği tarihten sonra en geç 5 yıl içinde başvurulması gerekecek.

Vergi Usul Kanununa göre vergide zaman aşımı vergiyi doğuran işlemi izleyen takvim yılından itibaren beş yıl sonra doluyor. Bu süre aşılsa dahi daha önce vergi iadesi için dava açanlar açısından zaman aşımı işlemiyor. Zaman aşımı 2019'dan geriye doğru hesaplanacak.

Gazetemiz yazarı Noyan Doğan'ın aktardığı bilgilere göre;

Yeni düzenleme ile çalışanlar, kıdem tazminatında ödedikleri vergileri hukuk yoluna başvurmadan iade alabilecek. Geçen yılın mart ayında yapılan bir düzenleme ile işveren ile işçi karşılıklı anlaşarak iş sözleşmesini feshetmeleri halinde yıllık kıdem tazminat tavanını aşmayan tutar vergiden muaf tutuldu. Ancak düzenleme, özel sektör çalışanlarının geçmişte ödedikleri vergileri iade alabilmelerine imkan tanınmadı. Bunun üzerine çalışanlar geçmiş yıllarda ikale veya sonlandırma yoluyla fesh olan sözleşmelerde ödedikleri vergiler için davalar açmaya başladılar ve açılan davalar da çalışan lehine sonlandı. Dün Resmi Gazetede yayımlanan yasa ile işçilerin geri dönük vergi iadesi almalarının önü açıldı. Yasaya göre 27 Mart 2018 tarihinden önce fesh edilen iş sözleşmeleri kapsamında ödenen tazminatlardan kesilen vergiler iade edilecek. Kıdem tazminatı tavanını aşmayan tazminatlar için geçmişte kesilen vergiler çalışana geri ödenecek.

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