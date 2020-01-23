Kıdem tazminatı 2020 tavanı ne kadar? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır ve kimler faydalanır?

2020’nin ilk yarısında işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavanı belli oldu. Tazminat tavanı 2019’un ikinci yarısında 6.379.86 liraydı.Buna göre yeni yılda geçen yıla göre kıdem tazminatı yüzde 5.49 arttı. Oranların açıklanmasıyla beraber işveren tarafından işten çıkarılmış olma şartının arandığı kıdem tazminatının tavan miktarı merak konusu oldu. Peki, kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? 2020 Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? İşte, detaylar.

Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan kıdem tazminatı 2020 tavan fiyatları ve kıdem tazminatı alma şartlarını kaleme aldı. İşte, Noyan'ın kıdem tazminatıyla ilgili yazdığı yazıdan bazı önemli detaylar...

KIDEM TAZMİNATI 2020 TAVANI NE KADAR OLDU?

YENİ yılda asgari ücretin netleşmesi ile birlikte 2020’nin ilk yarısında işçilerin, işten ayrılırken işverenden alacakları kıdem tazminatı da arttı. Kıdem tazminatının tavanı ne oldu, çalışma yılına göre kimler, ne kadar tazminat alacak sorularına açıklık getirmeden önce kıdem tazminatı ile ilgili önemli bir-iki konuya değineyim. Kıdem tazminatı tutarı ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere değişiyor, bu değişikliği de Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklıyor. Buna göre 2020’nin ilk yarısında işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavanı 6.730.15 lira oldu. Bu da şu anlama geliyor, bu yıl, işçilere ödenecek tazminat 6.730.15 liranın üzerinde olmayacak. Tazminat tavanı 2019’un ikinci yarısında 6.379.86 liraydı. Böylece kıdem tazminatı 2020’de yüzde 5.49 artmış oldu.

KIDEM TAZMİNATINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Peki, kıdem tazminatına nasıl hak kazanılır? Çalışanın tazminat alabilmesi için işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor. Çalışan kendi isteği ile ayrılırsa, tazminat alamıyor. Tabi şunu da belirteyim, eğer işveren, iş kanununa uygun hareket etmediği gerekçesiyle işçinin iş sözleşmesini fesh ederse de tazminat alınamıyor. Bir diğer önemli şart ise, çalışanın, işyerinde en az bir yıl çalışmış olması. Bir yıldan az çalışanlar tazminat alamıyor.

Bunların dışında erkek çalışanlar, askerlik görevi nedeniyle işten ayrılırsa, tazminat alabiliyor. Kadın çalışanlar da evlilik nedeniyle, bir yıl içinde işten ayrılırsa tazminata hak kazanıyor. Çalışanın, emeklilik hakkını elde etmesi veya yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması halinde de tazminat alınıyor. İşçi vefat ederse yakınlarına kıdem tazminatı ödenebiliyor. Tazminat alınabilmesinin bir yolu da 15 yıllık sigortalılık süresini doldurup, 3600 gün prim ödenmiş olması. Bunların dışında hangi durum olursa olsun, çalışan, kıdem tazminatı alamıyor.

2020 KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

ÇALIŞANA, çalıştığı her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir. Tazminat tutarı, giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanıyor ve çalışılan yıl ile çarpılarak, toplam tazminata ulaşılıyor. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil ediliyor. Giydirilmiş ücret; aylık brüt maaş, ikramiye, prim, yol ve yakacak yardımı gibi ödemeleri içeriyor. Kıdem tazminatında da bu ödemelerin tamamı hesaba katılıyor. İşveren, her bir yıl için aylık brüt ücret üzerinden tazminatı hesaplayıp, çalışana ödüyor.

Örneğin, 5 yıldır aynı işyerinde çalışıyorsunuz ve son aldığınız brüt ücret 3 bin lira. İşveren, işten çıkarması halinde size, 15 bin lira kıdem tazminatı ödeyecek demektir. Alacağınız tazminattan da sadece binde 7.59’luk damga vergisi kesinti yapılır. Şunu da belirteyim, kıdem tazminatında bir tavan rakamı var ve bu rakamın üzerinde tazminat alınamaz.

Bu tavan tutarı da en yüksek devlet memurunun bir hizmet yılı için alacağı azami emeklilik ikramiye tutarıdır. İşçiye ödenecek tavan da bu miktar üzerinde hesaplanır. 2020’nin ocak-haziran dönemi için ödenecek en yüksek tazminat tutarı 6.730.15 lira. Çalışan ne kadar yüksek maaş alırsa alsın, hesaplanacak tazminat tutarı 6.730.15 lirayı geçemez.

Diyelim ki, brüt maaşınız 9 bin lira ve 10 yıldır çalışıyorsunuz. 9 bin lira ile 10 yılı çarpıp, 90 bin lira kıdem tazminatı alacağınızı hesaplarsanız, yanlış yapmış olursunuz. Doğrusu, tavan miktarı olan 6.730.15 lira ile 10 yılı çarpmanızdır; alacağınız tazminat tutarı da 67 bin 301 liradır.

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