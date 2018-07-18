Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Tazminat hesaplama ekranı

Kıdem tazminatı hesaplama işlemi, bu işlem ile ayrıldıkları iş yerinden ne kadar ücret alacağını öğrenmek isteyen vatandaşların araştırdığı konu oldu.

Kıdem tazminatı hesaplamalarında muhakkak sorulan sorulardan birisi olan tavan ücret, bu yıl yaklaşık 300 liralık bir artış ile 5.001,76 lira oldu. Aldıkları maaş ne kadar olursa olsun belirlenen tavan ücret üzerinden gerçekleştirilebilecek olan kıdem tazminatı talebi, çalışılan yıl üzerinden kolayca öğrenilebiliyor. Peki, kıdem tazminatı hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte, Noyan Doğan'ın tüm detaylarıyla ele aldığı hesaplama işlemi

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

"Çalışana; her bir yıl için, 30 günlük (aylık brüt ücret) tazminat ödeniyor. Toplam tazminat tutarı da, çalışanın son aldığı aylık brüt ücretin, o işyerinde çalıştığı yıl süresi ile çarpılması ile bulunuyor. Örneğin, son aldığınız brüt ücret 2 bin 500 liraysa, aynı işyerinde 7 yıldır çalışıyorsanız ve işvereniniz sizi işten çıkarttıysa; kıdeminiz 17.500 bin lira tutuyor. Ücretin içinde yer alan; yol yardımı, yemek, ikramiye, prim gibi tüm ödemeler de tazminat hesabına katılıyor.Peki, kıdem tazminatının bir limiti yok mu? Var; buna da tavan deniyor ve devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor. İşte, bu tutar, 2018 ile birlikte arttı ve 5.001,76 lira oldu. Geçen sene ise bu rakam, 4.732,48 liraydı. Yani bu sene emekli olanlar, geçen seneye oranla tazminatını yüzde 5,6 zamlı alacak. Bu rakam, 1 Ocak-30 Haziran arası için geçerli. Hazirandan sonra kıdem tazminatının tavanı daha da artacak.

Yeri gelmişken, çalışanların kıdem tazminatı hesaplamasında sıkça yaptıkları bir yanlışa da değineyim. Özellikle yüksek ücretle çalışanlar, aylık ücret ile çalıştıkları yılı çarparak, çıkan rakamı tazminat olarak alacaklarını zannediyor. Oysa tazminata konu olacak tavan aylık bu yıl için 5.001,76 liradır ve bunun üzerinde ne kadar maaş alınırsa alınsın tazminat hesabı 5.001,76 lira üzerinden yapılır. Örneğin, brüt ücretiniz 6 bin lira olsun, işyerinde de 5 yıldır çalışıyor olun. 6 bin liranın 5 yıl ile çarpılması sonucu çıkan 30 bin liralık kıdem tazminatı yanlış hesaptır. Doğrusu, 5.001,76 liranın, 5 yıl ile çarpılması sonucu çıkan 25.008,8 liradır."