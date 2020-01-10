Kıdem tazminatı değişiyor mu? Bakan Selçuk açıkladı!

Kıdem tazminatı için açıklama yapan Bakan Selçuk, sosyal tarafların tutumlarından yakındı.

Kıdem tazminatında bir değişiklik düşünüp düşünmedikleri sorusunu yanıtlayan Selçuk, “11. Kalkınma Planı’nda, ‘kıdem tazminatı reformu, tarafların sosyal mutabakatıyla gerçekleştirilecek’ diye ifade ettik. Dolayısıyla, sosyal mutabakatı önemsiyoruz. Şu anda kıdem tazminatı şöyle olur veya olmaz’ diyemem. Çünkü sosyal taraflarla bu konuyu tüm boyutlarıyla konuşamıyoruz. Hemen kırmızı çizgiler çekiliyor. Maalesef, sosyal tarafların tüm netliği konuşamadığı her konu, hep arafta kalıyor” diye konuştu.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMASI GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DEĞİŞMİŞTİ

İşinden herhangi bir sebeple çıkarılan kişilere verilen kıdem tazminatında tavan geçtiğimiz hafta değişmişti. 2020 yılının Ocak-Haziran ayları arasında kıdem tazminatı tavanı 6729 lira oldu.

Kıdem tazminatı tavanının altında kalan brüt maaşa sahip olan çalışanlar ise hesaplamalarını brüt maaşı ve çalıştığı yılı çarparak bulabiliyor. Örnek olarak 3500 lira brüt maaşa sahip olan ve 10 yıllık çalışma hayatı bulunan kişi 35 bin lira kıdem tazminatını hak etmiş oluyor.