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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Ömer BİLGE
05.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kıbrıs iddialı

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Kıbrıs iddialı

Hürriyet’in öncülüğünde gayrimenkul sektörünün tüm paydaşlarını aynı çatı altında buluşturan Sign of the City Awards (SOTCA) için geri sayım başladı. Şehirlere imza atan projelerin ödüllendirileceği yarışma Kıbrıs’ta tanıtıldı. KKTC’nin önde gelen şirketleri ve mimarları, bu yıl da eserleriyle iddialı olduklarını dile getirdi.

KENTLERE iz bırakan mimari eserlerin yarıştığı gayrimenkul sektörünün en önemli yarışma platformu ‘Sign of the City Awards’ın (SOTCA) 6’ncısı, Kıbrıs’ta tanıtıldı. KKTC’nin önde gelen şirketleri ve mimarları, bu yıl da eserleriyle iddialı olduklarını dile getirdi. 6 ana kategoride mimari eserlerin yer aldığı yarışmaya bu yıl İstanbul, Ankara ve İzmir, 3 büyük kentin ticaret odaları da destek veriyor. Hürriyet önderliğinde 2014’te başlayan ve gelenekselleşerek bu yıl 6’ncısı düzenlenen SOTCA’nın Girne toplantısına, etkinliğin proje ortağı Lineadecor Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Ecemiş, Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Selim Gülmen, Hürriyet Gazetesi Reklam Başkan Yardımcısı Aykut Şahin ve Hürriyet Pazarlama Müdürü Serpil Akdeniz katıldı.

SEKTÖRE REKABET GELDİ

Zeynep Ecemiş Kıbrıslı mimar ve şirket yöneticilerine yaptığı konuşmada, 1996’da mutfak sektörüne giren Lineadecor’un günümüzde Türkiye sınırlarını da aşarak dünyanın önemli markaları arasına girdiğine dikkat çekti. Ecemiş, “Şirket hedeflerimizin başında gayrimenkul sektörü ve bu sektörü geliştirecek projeler yapmak yer alıyor. Hürriyet ailesinin başlattığı Sign of the City Awards projesinden çok memnunuz. SOTCA ödülleri sektörde rekabet ortamı doğuruyor ve firmaları daha iyi eserler ortaya çıkarmaya sevk ediyor. Başarılı yapılar, iç cephe elemanlarının daha bilinçli tercih edilmesine yol açıyor. Lineadecor markası sadece mutfak ya da mobilya değil, yüzde 50’si hizmet olan, planlama ve danışmanlıktan öte bir aşamaya ulaştı, sürecin bir parçası haline geldi” dedi.

Hürriyet Gazetesi Reklam Başkan Yardımcısı Aykut Şahin, “SOTCA’nın başlangıç ve günümüze gelişimini özetlediği konuşmasında, gayrimenkul sektörüne sadece reklam veren olarak yaklaşmadıklarını vurguladı. Bu yıl geçmiş yıllardan farklı olarak Ankara, İstanbul ve İzmir ticaret odalarının da etkinlikte yer aldığına ve eserleri ödül alan firmaların, ayrı bir marka değeri kazandığına dikkat çeken Şahin, “Bu yıl da Kuzey Kıbrıs’tan çok sayıda firma ve eser bekliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

ÖNEMLİ BİR PLATFORM

Sign of the City Awards’taki yenilikleri tanıtan Hürriyet Pazarlama Müdürü Serpil Akdeniz ise 6 yıl gibi kısa bir süre içerisinde sektörel bir yarışmadan öteye geçip, binin üzerinde projenin değerlendirildiği, yüzden fazla projenin ise ödüllendirildiği bir platform haline geldiğine değindi. Akdeniz, “Sektörün önde gelen şirketleri, proje ortağımız Lineadecor ve Emlak Konut katkılarıyla yanımızda. Ticaret odalarının katılımıyla daha da güçlendik. Çok ünlü isimlerin yer aldığı özel ve bağımsız bir jürimiz var ve süreci uluslararası tecrübeye sahip EY Türkiye firması denetliyor. Yarışma sürekli kendini yeniliyor. ‘Yenilikçi Yaratıcı Mimari Yaklaşım’ başlığı altında yetkin mimarların katılabileceği kategoride mimari projelerin yanı sıra kavram, düşünce ve model üreten mimarlar da ödüllendirilecek. Kategoriye mimarlar, tasarım süreci tamamlanmış, üretim aşamasına geçmiş veya beklemede olan projeleriyle katılabiliyor. Ayrıca yarışmaya son yıllarda öne çıkan ‘Yeşil Mahalle’ kategorisi ve proje aşamasındaki mimari eserleri de ekledik. Sign Of The City Awards 2019 ödül töreni, gayrimenkul sektörünün tamamını kapsayan, önemli bir platform olarak kabul edilen ve organizasyonunu Alkaş’ın gerçekleştirdiği RE360 Gayrimenkul Buluşması’nın kapanışında 11 Aralık’ta düzenlenecek” diye konuştu.

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ KIBRIS’TA BÜYÜYOR

TURİZM ve üniversite adası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gayrimenkul sektörü, her geçen gün ülkenin ana sektörü olmaya doğru ilerliyor. SOTCA’da yer alarak prestijli ödüllere talip olan Kıbrıslı firma yetkilileri ve mimarlar Ada ve sektör hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

Mimarlar önemli

Gayrimenkul sektörü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kuzey Kıbrıs Turkcell Teknoloji Kampüsü Mimarı Burak Türsoy: “Kuzey Kıbrıs’ta gayrimenkul sektörü Annan planı döneminde gelişti. Emlak ya da inşaat şirketi, çok şirket hatırlıyorum yıldız gibi parlayan, ancak daha sonra da sönen. Maalesef şirketlerin ömürleri 5 yıl sürüyor. Başarılı bir mimari projeye yatırım yapmak istenildiği zaman her sektörde zorlanıyoruz. Bu nedenlerle yarışmada mimarlığa ayrı bir bölüm verilmesi çok ihtiyaç duyulan bir tercih olmuş” dedi.

Güney Kıbrıs’a göre fiyatlar ucuz

GMH Development sahibi Gizem Hüdaoğlu: “Herkesin bildiği gibi siyasi anlamda mülkiyeti de etkileyen Kıbrıs sorunu mevcut, ancak sonuçta bu sorun çözüldüğünde Ada Avrupa Birliği toprağı. Gayrimenkul fiyatları komşumuz Güney Kıbrıs’la karşılaştırdığımız zaman 3’te bir oranında daha düşük. Yatırım yapan ya da yapmak isteyenlere rahatlıkla söyleyebiliriz; Kıbrıs’ta bir tabir var, “Tutanın elinde kalır.” Fiyat farkı, uluslararası fuarlara katıldığımız zaman hemen göze çarpıyor” dedi.

Değer kaybı olmuyor

Kıbrıs Development Pazarlama Direktörü Harper Özbirim: “KKTC’de gayrimenkul sektörü, döviz dalgalanmaları nedeniyle değer kaybından etkilenmiyor. En kötü zamanlarında bile değerini korudu. Gayrimenkul amortismanı dünya ortalamasının daha altında bir sürede 12-13 yılda tamamlanıyor. Ada iklimi ve Türkiye’nin büyük kentlerine havayoluyla kola ulaşım sektöre ilgiyi canlı tutuyor. Projelerimizde, doğaya ve çevreye uyumlu yapılara öncelik veriyoruz” dedi.

Güvenlik sorunu yok

Hazine Evler Emlak Acentesi sahibi Gözde Deniz Bilir: “Gayrimenkul sektöründe risk dünyanın her yerinde var, bu nedenle doğru yer ve kişilerden profesyonel destek almak çok önemli. Kıbrıs’ta yaşam çok güvenli, örneğin büyük kentlerde yaşanan güvenlik sorunları KKTC’de yaşanmıyor, otomobilinizi anahtarı üzerinde bırakıp, camı açık bırakıp markete gidebilirsiniz. Sakin ve huzurlu yaşamın adresi Kuzey Kıbrıs rahatlıkla diyebiliriz” dedi.

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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