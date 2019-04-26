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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.04.2019 - 13:54, Son Güncelleme:

KGM'den ulaştırmaya teknolojik imza

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KGM'den ulaştırmaya teknolojik imza

Karayolları Genel Müdürlüğü, Avrupa'nın en büyük Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi (GTBYS) Projesi ile yollardan viyadüklere, köprülerden tünellere ulaşım ağındaki çalışmalara yön veriyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Avrupa'nın en büyük Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi (GTBYS) Projesi ile yollar, viyadükler, köprüler ve tüneller dahil Türkiye'nin dört bir yanında ulaşım ağındaki çalışmalara yön veriyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, karayollarının bakım ve onarım sürdürülen kesimlerindeki bütün gelişmeler en üst teknolojik donanımla takip ediliyor.

KGM, "Ulaşan Türkiye" ülküsüyle yenilikleri yakından takip ederek, her yeni teknolojiyi yollara, köprülere, viyadüklere uyarlayarak, ulaştırma alanında teknolojik hizmet veriyor.

Karayollarındaki iş süreçlerini elektronik ortamda takip eden KGM, merkez ve taşra birimlerinin verimliliğinin artırılması, kaynakların verimli yönetilmesi ve diğer kurumlarla sorunsuz bilgi alışverişi yapılabilmesi için "Kurumsal Bilgi Otomasyon" sistemlerini ilgili birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda güncelliyor.

"Coğrafi Tabanlı Proje Takip Sistemi" ile yol, köprü, viyadük, tünel gibi sanat yapılarının projelerinin başlangıcından bitimine kadar olan süreçte, fiziksel ve parasal gerçekleşmelerinin görsel olarak sayısal haritalar üzerinden izlenmesi, sorgulanabilmesi sağlanarak, sistemin, işletimi ve yaygın kullanımının sağlanması için çalışılıyor.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK PROJESİ

KGM'nin Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi (GTBYS) Projesiyle karayollarının sorumluluğundaki yol ağında bulunan envanter bilgilerin kurumun ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede hızlı, güvenilir, etkin, doğruluk oranı yüksek ve dinamik bir şekilde toplanıp sunulması amaçlanıyor. GTBYS, bu alanda Avrupa'nın en büyük projesi olma özelliği taşıyor.

Yolların önem sırasına göre bakım önceliğine karar verilmesi sağlanarak, yol bakımı için ayrılan bütçenin en verimli şekilde kullanılması, en iyi altyapı hizmetinin sunulması ve yol kaplamasıyla sanat yapılarının uzun ömürlü olmasını sağlamak için karar destek aracı oluşturmak amacıyla kurulan "Bakım Yönetim Sistemi"nin yaygın kullanılması için çalışmalar yapılıyor.

"Küresel Uydu Seyrüsefer Sistemi" ile tablet bilgisayarlarla araziden yol ekseni ve envanter güncelleme çalışmaları yapılarak sayısal harita altlığının yeni olması sağlanıyor.

KGM'nin araçlarının ve bitümlü malzeme taşıyan araçların otoyollar, devlet yolları, il yolları, belediye ilçe yollarını gösteren sayısal haritalar üzerinden izlenerek sahada çalışan ekiplerin ve bitüm takibinin kontrol altın alınmasını sağlayan "Araç Takip Sistemi"nin işletimi çalışmaları yapılıyor. Ayrıca bu sistemle, kar mücadelesi yapan araçların izlenmesi de sağlanıyor.

Özel Yük Taşıma İzin Belgesi ve araç nakli için Özel İzin Belgesi başvuruları KGM'nin internet sitesinden yapılarak, gerekli işlemlerin sonunda izin belgesi oluşturuluyor. Buradan günde 300'den fazla izin belgesi başvurusu alınıyor.

Coğrafi altlık ve yol veri tabanıyla entegreli çalışan uygulamayla araç tonajı, yüksekliği ve genişliğine göre yükün geçebileceği en uygun güzergah tespit ediliyor.

Öte yandan "Yerli Navigasyon Projesi" ile yerli kaynaklarla özgün navigasyon uygulamasının geliştirilmesi hedefleniyor.

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