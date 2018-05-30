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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
30.05.2018 - 01:39, Son Güncelleme:

KGF'den yarım milyona yakın işletmeye destek

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KGF'den yarım milyona yakın işletmeye destek

Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli, "Geçen yıldan bu yana 467 bin 776 firma, 227,3 milyar liralık kefalet desteği ile 255 milyar liralık kredi kullandı. Sistemin bu kadar işletmeye ulaşabilmesi bir başarı hikayesidir." dedi.

Gergerli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KGF'nin 2016 yılının sonunda yeniden yapılandırıldığını belirterek, bu kapsamda reel sektörün uygun vade ve maliyetlerle finansmana erişiminin sağlandığını söyledi. 

Çok güçlü veri tabanı ve gelişmiş teknolojiye sahip sistem sayesinde kredi taleplerinin 24 saatte cevaplanır hale geldiğini aktaran Gergerli, alınan kararla 250 milyar liralık Hazine destekli kredi kefalet tutarının kullandırılmaya başlandığını anımsattı. 

Gergerli, ilk dönemde 222 milyar liralık krediye karşılık 199 milyar liralık kefalet sağlandığını belirterek, bunun 78 milyar liralık kısmının imalat sektörü, 40 milyar liralık kısmının da ihracat finansmanı için kullandırıldığını kaydetti. 

Hazine ile yapılan ikinci protokol ile de bu yılın başından itibaren 50 milyar liralık kefalet imkanı da sağlandığına işaret eden Gergerli, özellikle ihracat ve yatırım faaliyetlerinin daha fazla desteklenmesinin amaçlandığını vurguladı. 

Gergerli, bu çerçevede kadın ve genç girişimcilere ve tarım sektörüne finansman imkanı da yaratıldığına dikkati çekerek, "Bu protokolün en önemli özelliği birçok kesimi kapsaması. Kadın ve genç girişimcilere 1 milyar liralık finansman alanı açıldı, bunun 370 milyon liralık kısmı kullanıldı. 2 bin 200 kadın ve genç girişimci bundan istifade etti." diye konuştu. 

Tarımın finansmanı için de 2 milyar liralık bir limit açıldığını belirterek, bugüne kadar 4 bin 400 işletme tarafından bu limitin yarısının kullanıldığını söyledi. 

SEKTÖRLER İTİBARIYLA KREDİ KEFALET KULLANIMI
Hazine ile yapılan son protokolle de 10 gün önce 35 milyar liralık yeni kefalet paketinin işletmelerin kullanımına açıldığını hatırlatan Gergerli, bu kadar kısa sürede 7 bin 200 işletmenin toplam 4,6 milyar liralık kefalet kullanımında bulunduğunu söyledi. Gergerli, şunları kaydetti: 

"Bu 3 paketle geçen yıldan bu yana 467 bin 776 firma, 227,3 milyar liralık kefalet desteği ile 255 milyar liralık kredi kullandı. Sistemin bu kadar işletmeye ulaşabilmesi bir başarı hikayesidir. Bu tutarın yüzde 75'ini KOBİ'ler kullanırken, 24 bin 335 ihracatçı firmaya, 40 milyar liraya yakın tutarda kefalet kullandırıldı. Sektör dağılımına bakıldığında yüzde 49,6'sını ticaret, yüzde 32,1'ini imalat sanayi, 12,4'ünü inşaat, yüzde 3,1'ini tarım, yüzde 2,8'ini turizm sektörü oluşturdu. Kefaletlerin 113 milyar lirası ticaret, 72,9 milyar lirası imalat sanayi, 28 milyar lirası inşaat sektörü için kullandırılırken, bu tutar tarım sektöründe 7 milyar lirayı turizm sektöründe ise 6,2 milyar lirayı buldu. Toplam 27 banka, 12 leasing şirketi ile iş birliğinde bu yapı işlerken, söz konusu kredilerin yüzde 85'ine yakını Türk lirası cinsinden işlemlerden oluştu. Öte yandan son açıklanan paketle halen kullanılmayan 55 milyar lira civarında bir kefalet bulunuyor." 

Gergerli, geri dönüşlerde ise bir sıkıntı olmadığını dile getirerek, tahsili gecikmiş alacak oranının normal kredilerde yüzde 2,9'u bulurken, KGF kredilerinde binde 6'da kaldığını vurguladı. 

BİRÇOK ÜLKEDEN TÜRK MODELİNE TALEP
Dünyada hiçbir ülkede bu kadar başarılı KGF yapısı ve teknolojisi bulunmadığını anlatan Gergerli, Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan, Tunus, Ürdün gibi birçok ülkenin Türk modelini inceleyerek, kendilerinden teknik destek istediğini söyledi. 

KGF'nin geçen yılki büyümeye 3 puanlık bir katkısının hesaplandığını belirten Gergerli, "Bu sistem kamuya maliyetinin olmaması, enflasyona yol açmaması, istihdama ve bankacılık sektörüne katkısı nedeniyle büyük başarı elde etti. KGF, uygun maliyet, uzu vade, düşük faiz ve geri ödemesiz dönem ile firmalara önemli kazanımlar sağlarken, ödenmeyen çek ve senet miktarını da düşürdü." değerlendirmesinde bulundu. 

Gergerli, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Fonu gibi çok sayıda uluslararası kuruluşla iş birliği içinde olduklarını sözlerine ekledi.

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