KGF vadeyi 1 yıl uzattı
KREDİ Garanti Fonu (KGF) kredilerinin vadeyi bir yıl uzattığı belirtildi. Merkez Bankası’nın blog sayfası Merkezin Güncesi’nde KGF kefaletli kredilerin krediye erişim, maliyet ve vade açısından rolü başlıklı bir çalışmaya yer verildi.
Çalışmada, firmalara kullandırılan kredilerde vadenin uzatılmasına ilişkin, “TL cinsi kullandırılan kefaletli kredilerin ortalama vadesi 3.4 yılken, aynı firmaların kefaletsiz kredilerinin ortalama vadesi ise 2.4 yıldır. Kısacası kefalet imkânının artırılması TL kredilerde ortalama vadenin 1 yıl uzamasına yardımcı olmuştur” değerlendirmesi yapıldı. Merkez Bankası çalışanlarından Tuba Pelin Sümer ile Gülcan Yıldırım Güngör’ün yaptığı çalışmaya göre, KGF kefalet imkanının artırılmasıyla önemli ölçüde firma finansmana erişim sağlarken, kefaletli kredi tutarının büyük çoğunluğunun bankacılık sisteminde kredisi olan firmalarca kullanıldığı görülüyor. 2017 yılının aralık ayı itibariyle 218 milyar liralık kredi kullandırıldı. Geri ödemeler dikkate alındığında 2017 yıl sonu itibariyle kefaletli kredi stok bakiyesi 174 milyar lira oldu. KGF kefaletli kredilerin yüzde 73’ü KOBİ’ler tarafından ve yüzde 84’ü TL cinsinden kullanıldı. Kredilerin yüzde 95’i nakdi, yüzde 5’i ise gayri nakdi krediden oluşuyor. Kredilerin tahsili gecikmiş alacak oranı da yüzde 0.5 oldu. Çalışmada KGF kefaletli kredi kullanan yaklaşık 323 bin firma bulunduğu belirtilerek, bu firmaların ne kadarının krediye yeni eriştiğine ilişkin bilgilere yer verildi.
NEDEN HIZLI VERİLDİ?
323 bin firmadan 111 bin firmanın 2016 yıl sonunda bankacılık sektöründe kredisinin bulunmadığının görüldüğüne dikkat çekilen çalışmada şu tespitler yapıldı: “Söz konusu 111 bin firmanın ise bankacılık sisteminde sadece 14.6 milyar TL kefaletli kredisi bulunuyor. Sonuç olarak, firma sayısı olarak üçte bir ve kredi tutarı olarak yüzde 8.4’lük kredinin sisteme yeni dahil olduğu söylenebilir. KGF kefalet imkanının artırılmasıyla daha önce bankacılık sisteminde kredisi olmayan önemli sayıdaki firmanın finansmana erişimi sağlanmakla birlikte, KGF kefaletli kredi tutarının büyük çoğunluğunun daha önceden kredi kullanmış olan firmalara kullandırılmış olduğu anlaşılıyor.”
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