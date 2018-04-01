KGF vadeyi 1 yıl uzattı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKGF vadeyi 1 yıl uzattı
GeriEkonomi KGF vadeyi 1 yıl uzattı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
01.04.2018 - 21:43, Son Güncelleme:

KGF vadeyi 1 yıl uzattı

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
KGF vadeyi 1 yıl uzattı

KREDİ Garanti Fonu (KGF) kredilerinin vadeyi bir yıl uzattığı belirtildi. Merkez Bankası’nın blog sayfası Merkezin Güncesi’nde KGF kefaletli kredilerin krediye erişim, maliyet ve vade açısından rolü başlıklı bir çalışmaya yer verildi.

Çalışmada, firmalara kullandırılan kredilerde vadenin uzatılmasına ilişkin, “TL cinsi kullandırılan kefaletli kredilerin ortalama vadesi 3.4 yılken, aynı firmaların kefaletsiz kredilerinin ortalama vadesi ise 2.4 yıldır. Kısacası kefalet imkânının artırılması TL kredilerde ortalama vadenin 1 yıl uzamasına yardımcı olmuştur” değerlendirmesi yapıldı. Merkez Bankası çalışanlarından Tuba Pelin Sümer ile Gülcan Yıldırım Güngör’ün yaptığı çalışmaya göre, KGF kefalet imkanının artırılmasıyla önemli ölçüde firma finansmana erişim sağlarken, kefaletli kredi tutarının büyük çoğunluğunun bankacılık sisteminde kredisi olan firmalarca kullanıldığı görülüyor. 2017 yılının aralık ayı itibariyle 218 milyar liralık kredi kullandırıldı. Geri ödemeler dikkate alındığında 2017 yıl sonu itibariyle kefaletli kredi stok bakiyesi 174 milyar lira oldu. KGF kefaletli kredilerin yüzde 73’ü KOBİ’ler tarafından ve yüzde 84’ü TL cinsinden kullanıldı. Kredilerin yüzde 95’i nakdi, yüzde 5’i ise gayri nakdi krediden oluşuyor. Kredilerin tahsili gecikmiş alacak oranı da yüzde 0.5 oldu. Çalışmada KGF kefaletli kredi kullanan yaklaşık 323 bin firma bulunduğu belirtilerek, bu firmaların ne kadarının krediye yeni eriştiğine ilişkin bilgilere yer verildi.

NEDEN HIZLI VERİLDİ?

323 bin firmadan 111 bin firmanın 2016 yıl sonunda bankacılık sektöründe kredisinin bulunmadığının görüldüğüne dikkat çekilen çalışmada şu tespitler yapıldı: “Söz konusu 111 bin firmanın ise bankacılık sisteminde sadece 14.6 milyar TL kefaletli kredisi bulunuyor. Sonuç olarak, firma sayısı olarak üçte bir ve kredi tutarı olarak yüzde 8.4’lük kredinin sisteme yeni dahil olduğu söylenebilir. KGF kefalet imkanının artırılmasıyla daha önce bankacılık sisteminde kredisi olmayan önemli sayıdaki firmanın finansmana erişimi sağlanmakla birlikte, KGF kefaletli kredi tutarının büyük çoğunluğunun daha önceden kredi kullanmış olan firmalara kullandırılmış olduğu anlaşılıyor.”

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hasan Dağı’nın eteğinde devrim

Mücevher rekoru

Önce nefes sonra sigorta

Şahane işler yapıyorsunuz!