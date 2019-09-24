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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.09.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

KGF "bölge temsilcilikleri" kuracak

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KGF "bölge temsilcilikleri" kuracak

Türkiye'de bugüne kadar 708 bin işletmeye 362 milyar liralık kredi kullandıran Kredi Garanti Fonu, "bölge temsilcilikleri" kurmak için düğmeye bastı.

KGF yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin büyüme ve kalkınmasına stratejik destek sağlamak misyonuyla 1991 yılında kurulan ve ilk kefaletini 1994'te veren fon, ulusal ve uluslararası iş birliklerine giderek, teminat yetersizliğinden dolayı kredi ve destek imkanlarından yeterince yararlanamayan KOBİ ve KOBİ dışı işletmelerin krediye erişimlerini kolaylaştırıyor.

Kurum, bir yandan da 2016 yılında başladığı değişim ve dönüşüm süreci kapsamında reel sektörün ihtiyaçları, teknolojik gelişmeler, konjonktürel faydalar gibi birçok etkene dayalı olarak çağın ve piyasanın gereksinimleri ışığında kendisini yeniliyor.

GÜNDE 10 BİNDEN FAZLA BAŞVURU DEĞERLENDİRİLİYOR

Ekonomik büyümeye katkısıyla adından söz ettiren KGF, bugüne kadar 708 bin işletmeye 362 milyar liralık kredi kullandırdı. Bir süredir özellikle bölge bazlı çalışmalarını yoğunlaştıran fon, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde "KGF bölge temsilcilikleri" kurmak için düğmeye bastı. Kurulacak temsilcilik sayısı ve yerler, kurumun çalışmaları ışığında son şeklini alacak.

Reel sektör ve bankacılık sektörüyle sahada iletişimi hızlandırmak amacıyla kurulacak temsilcilikler, objektif ve şeffaf değerlendirme süreçlerini sağlamlaştırmak, reel sektörün ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve ülkenin bölgeler bazında değişen ihtiyaç ve dinamiklerine uygun ürünler geliştirmek amacıyla çalışacak.
Kurum, işletmelerin başvurularını genel müdürlük binasında yer alan birimler aracılığıyla sonuçlandırıyor. Son teknolojiye sahip hızlı ve güvenli sistemleri sayesinde fonun günde ortalama değerlendirdiği başvuru sayısı 10 bini geçiyor.

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