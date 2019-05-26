Kesonlar tamam, sıra köprü ayaklarında

Törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle 1 saat süren Çanakkale Boğazı’ndan seyahat süresinin 4 dakikaya kadar ineceğini söyledi. Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Yatırım ve İşletme AŞ tarafından çalışmaları sürdürülen 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında Avrupa yakasındaki keson batırma işleminin ardından dün de Asya yakasındaki kesonun batırma işlemi törenle tamamlandı.

HIZLI ULAŞIM

Çanakkale’de düzenlenen törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, köprünün stratejik önemine dikkat çekerek, şunları söyledi: “1915 Çanakkale Köprüsü, İstanbul Boğazı’nın iki katı uzunluğundaki Çanakkale Boğazı’nın iki yakasını birleştirecek. Tamamlandığında ülkemizin önemli hizmet, sanayi ve turizm firmalarının bulunduğu Trakya ve Batı Anadolu Bölgesi’nde ekonomik anlamda büyük ivmelenmeye sebep olacak. Ayrıca Avrupa Birliği ülkeleri ve özellikle Bulgaristan ve Yunanistan’dan gelen yük hareketlerinin hızlı bir şekilde Ege, Batı Anadolu ve Batı Akdeniz’e inmesini sağlayacak. Feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle 1 saat süren Çanakkale Boğazı’ndan seyahat süresinin 4 dakikaya kadar da indirecek.

ALTERNATİF OLACAK

Nüfus ve ekonomi bakımından Türkiye’nin en büyük kenti olan İstanbul’un ülkemizin tarım ve sanayi bölgelerine otoyolla bağlanması, İstanbul ve bağlantılı illerin değerini artıracak, önemli sosyo-ekonomik katkılar sağlayacak. Proje, ihalesi tamamlanan ve planlanan diğer otoyollar ile birlikte değerlendirildiğinde, özellikle Ege, İç Anadolu’nun batısı, Adana – Konya aksı ve Batı Akdeniz Bölgeleri ile Trakya/Avrupa arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında, İstanbul Boğaz Geçişi’nden bile önemli bir alternatif olacak.”

İSTANBUL’A İLK SEFERİ YAPTILAR





- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, uçuşların İstanbul Havalimanı’na alınması ile 9 ülkeden 10 firmanın ilk defa İstanbul’a sefer düzenlemeye başladığını bildirdi. Bakan Turhan, geçen yıl toplam 68 milyon yolcunun kullandığı Atatürk Havalimanı’nın son yıllarda talepleri karşılamaz noktaya geldiğini dile getirerek, şöyle devam etti: “Transfer yolcuda pazar payı yüzde 66’yı bulan Avrupa-Asya-Afrika-Orta Doğu koridoru için büyük önem taşıyan dev uçaklar Atatürk Havalimanı’na inemiyordu. İstanbul Havalimanı 1.5 ay gibi kısa bir sürede 49 binin üzerinde uçak trafiğine hizmet verdi. 19 Mayıs’a kadar 1 milyon 785 bin yolcu iç hatlarda, 5 milyon 906 bin yolcu dış hatlarda olmak üzere toplam 7 milyon 691 bin yolcuya hizmet verdi. 9 ülkeden 10 firma ilk defa İstanbul’a sefer düzenlemeye başladı. Bunlar Çin’den, Hindistan’dan, Tunus’tan, Karadağ’dan, Cezayir’den ve Etiyopya’dan slot verdiğimiz havayolu şirketleri.” Raylı sistem altyapısına hız verdiklerini belirten Bakan Turhan, “Gayrettepe-Yeni Havalimanı arasındaki metro altyapısını da bakanlık olarak biz yapıyoruz. Amacımız 2020 yılında bu hattı hizmete açmak” dedi.