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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.09.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

"Kesintiye uğrayan petrol arzı, küresel ticari rezervlerden karşılanabilir"

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"Kesintiye uğrayan petrol arzı, küresel ticari rezervlerden karşılanabilir"

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, "(Saudi Aramco saldırısı) Saldırı küresel enerji güvenliğini etkiliyor. Kesintiye uğrayan petrol arzı, küresel ticari rezervlerden karşılanabilir ancak her şey saldırının ardından yapılacak kapsamlı değerlendirmeye bağlı" açıklamasında bulundu.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Saudi Aramco'ya yapılan saldırı nedeniyle Rusya'nın da güvenlik önlemlerini artırabileceğini belirterek, "Saldırı küresel enerji güvenliğini etkiliyor. Kesintiye uğrayan petrol arzı, küresel ticari rezervlerden karşılanabilir ancak her şey saldırının ardından yapılacak kapsamlı değerlendirmeye bağlı" dedi.

Novak, cumartesi günü Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) yapılan saldırıya ilişkin başkent Moskova’da gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Suudi Arabistan’ın düşen petrol arzı nedeniyle Rusya’nın üretimini artırabileceğine ilişkin konuyu da değerlendirdiklerine işaret eden Novak, "Suudi Arabistan’daki meslektaşlarımızın duruma ilişkin değerlendirmelerinin ardından saldırının üretim ve tedarik hacmine verdiği zararın boyutunu net olarak anlayabileceğiz." diye konuştu.

Orta vadede yaşanabilecek petrol arz sıkıntısını ortadan kaldırabilecek miktarda küresel ticari rezerv olduğunu kaydeden Novak, "Saldırı küresel enerji güvenliğini etkiliyor. Kesintiye uğrayan petrol arzı, küresel ticari rezervlerden karşılanabilir ancak her şey saldırının ardından yapılacak kapsamlı değerlendirmeye bağlı." ifadesini kullandı.

Rusya’nın da petrol üretiminin güvenliğine dair bazı adımlar atabileceğini belirten Novak, "Saldırı nedeniyle mevcut güvenlik önlemlerimizi gözden geçireceğiz bu konuda çalışmalarımız yakında başlayacak." diye konuştu. Novak, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman ile konuya ilişkin bir telefon görüşmesi yapacağını sözlerine ekledi.

SAUDİ ARAMCO PETROL TESİSLERİNE SALDIRI

Cumartesi günü yerel saatle 04.00'te Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise SİHA’larla saldırıda bulunulmuştu. Ölen ya da yaralananın olmadığı SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmazken, Husiler yaptıkları yazılı açıklamada, saldırıyı kendilerinin düzenlediklerini ima etmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor. Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.


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