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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.01.2019 - 12:22, Son Güncelleme:

Kesintisiz iletişim için yaklaşık 61 milyar lira harcandı

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Kesintisiz iletişim için yaklaşık 61 milyar lira harcandı

Kesintisiz iletişimin sağlanması amacıyla 2011'den bugüne kadar Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, TT Mobil ve diğer işletmeciler tarafından yaklaşık 61 milyar lira yatırım yapıldı. En fazla yatırım, 17,3 milyar lirayla 4,5G ihalesinin gerçekleştirildiği 2015 yılında oldu.

Mobil haberleşmede 3G'ye göre 10 kat daha hızlı iletişim imkanı veren 4,5G teknolojisinin kullanılmaya başladığı Türkiye'de 2011 yılından bu yana Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, TT Mobil ve diğer işletmeciler tarafından 60 milyar 975 milyon 899 bin 640 liralık yatırım yapıldı.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan pazar verilerinden derlediği bilgiye göre, Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, TT Mobil ve diğer işletmeciler tarafından 2011'de 5 milyar 600 milyon 663 bin liralık yatırıma imza atıldı. 2012'de 5 milyar 761 milyon 549 bin lira, 2013'te 5 milyar 462 milyon 402 bin lira, 2014'te de 5 milyar 670 milyon 234 bin lira tutarında yatırım gerçekleştirildi.

İşletmeciler en fazla yatırımı, yaklaşık 17 milyar 275 milyon lirayla 4,5G ihalesinin olduğu 2015 yılında yaptı. 2016'da 7 milyar 427 milyon 592 bin liralık yatırım hayata geçirilirken, 2017'de 8 milyar 154 milyon 243 bin liralık rakam kayıtlara geçti. Eylül 2018 sonu itibarıyla da 5 milyar 624 milyon 241 bin liralık yatırım gerçekleşti.

Böylece 2011 yılından geçen yılın eylül ayı sonuna kadar kesintisiz iletişimin sağlanması amacıyla işletmeciler tarafından yapılan yatırımın tutarı 60 milyar 975 milyon 899 bin 640 lira oldu.

Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecileri, 4,5G olarak bilinen IMT Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesi sonucunda oluşan bedellerin de etkisiyle en fazla yatırımı 2015'te gerçekleştirmiş oldu.

Yıllık yatırım bilgilerine bakıldığında ise geçen yılın 9 ayında en fazla yatırımı 1 milyar 479 milyon 502 bin lira ile Turkcell yaptı. Turkcell'i sırasıyla 1 milyar 175 milyon 463 bin lira ile Türk Telekom, 739 milyon 307 bin lirayla TT Mobil, 713 milyon 554 bin lirayla da Vodafone izledi. Böylece geçen yılın 9 ayında, Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin toplam yatırım miktarı 4 milyar 107 milyon 828 bin lira oldu. Bu dönemde Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecileri dışında kalan işletmecilerin yatırım tutarı ise 1 milyar 516 milyon 412 bin lira oldu.

 

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