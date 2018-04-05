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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.04.2018 - 12:15, Son Güncelleme:

Kesintisiz iletişim için 55,3 milyar lira harcandı

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Kesintisiz iletişim için 55,3 milyar lira harcandı

Kesintisiz iletişimin sağlanması amacıyla 2011 yılından bugüne kadar Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, Avea ve diğer işletmeciler tarafından 55 milyar 351 milyon lira tutarında yatırım yapıldı. En fazla yatırım, 17 milyar 275 milyon lirayla 4,5G ihalesinin gerçekleştirildiği 2015 yılında oldu.

Mobil haberleşmede 3G'ye göre 10 kat daha hızlı 4,5G teknolojisi kullanılmaya başlanan Türkiye'de, kesintisiz iletişimin sağlanması amacıyla 2011 yılından bu yana Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, Avea ve diğer işletmeciler tarafından 55 milyar 351 milyon 970 bin 86 liralık yatırım yapıldı.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan pazar verilerinden derlediği bilgiye göre, Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, Avea tarafından 2011'de 3 milyar 865 milyon 615 bin liralık yatırım yapıldı. 2012'de 3 milyar 723 milyon 7 bin 975 lira, 2013'te 3 milyar 756 milyon 902 bin 385 lira, 2014'te de 4 milyar 97 milyon 590 bin 985 lira tutarında yatırım gerçekleştirildi.

İşletmecilerin yaptığı en fazla yatırım, 17 milyar 275 milyon lirayla 4,5G ihalesinin gerçekleştirildiği 2015 yılında oldu. 2016'da 7 milyar 427 milyon 592 bin 586 lira yatırım yapılırken, geçen yıl yatırım tutarının 8 milyar 554 milyon 619 bin lira olduğu kayıtlara geçti.

Böylece 2011 yılından geçen yılın sonuna kadar kesintisiz iletişimin sağlanması amacıyla işletmeciler tarafından yapılan yatırım tutarı, 55 milyar 351 milyon 970 bin 86 lira oldu.

Türk Telekom ve mobil şebeke işletmeciler, IMT Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesi (4,5G) sonucunda oluşan ihale bedellerinin de etkisiyle en fazla yatırımı 2015'te gerçekleştirmiş oldu.

Yıllık yatırım bilgilerine bakıldığında ise geçen yıl en fazla yatırımı 2 milyar 72 milyon 550 bin 553 lirayla Turkcell yaptı. Turkcell'i sırasıyla 1 milyar 827 milyon 515 bin 219 lirayla Türk Telekom, 986 milyon 850 bin 87 lirayla Avea, 984 milyon 173 bin 712 lirayla da Vodafone izledi.

 

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