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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
16.05.2019 - 12:43, Son Güncelleme:

Kervansaray'ın eski patronuna piyasa dolandırıcılığından hapis

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Kervansaray'ın eski patronuna piyasa dolandırıcılığından hapis

Kervansaray Yatırım Holding’in eski patronu Selim Sayılgan, manipülasyon (piyasa dolandırıcısı) suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı. Ünlü iş adamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursalı iş insanı Selim Sayılgan, ’manipülasyon’ (hileli yönlendirme) suçundan yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası aldı.

Otel zincirleri sahibi Selim Sayılgan, iflas eden Ceylan Tekstil’i satın alarak ismini Kervansaray Yatırım Holding olarak değiştirdi. Selim Sayılgan, iddiaya göre grubun elinde bulunan 7 oteli halka açık şirket ile birleştirip yeni şirketin sermayesini 588 milyon liraya yükseltti. Daha sonra da 588 milyon adet hisseyi borsada satışa çıkardı. Bu hisseleri satarken de otellerden birini İranlı yatırımcıya satacağını kamuoyuna açıkladı.

SAYILGAN, KARAR İLE BİRLİKTE TUTUKLANDI

Ancak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Selim Sayılgan hakkında ’manipülasyon’ suçlamasında bulundu. Bunun üzerine savcılık tarafından, iş insanı Sayılgan hakkında, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçundan dava açıldı. Mahkemede yapılan yargılama sonucunda Sayılgan, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın eylemini zincirleme işlemesini de dikkate alan mahkeme cezayı arttırarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 125 gün adli paraya çevirdi. İyi hal indirimi uygulanan Selim Sayılgan’a verilen hapis cezası 2 yıl 7 ay 7 gün hapis ve 104 gün karşılığı idari para cezası olarak belirlendi. Mahkeme hakimi, sanık Sayılgan hakkında erteleme ve seçenek yatırımların uygulanmamasına karar vererek, tutuklanmasına karar verdi. Kararın ardından Sayılgan İstanbul’da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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