Kerimcan Durmaz’a vergi şoku! 8 ayrı vergi raporu düzenlendi

KATILDIKLARI organizasyonlar ve tanıtımını yaptıkları ürünlerden kazanç elde eden sosyal medya fenomenleri bir süredir Maliye’nin denetiminde. Milyonlarca takipçisi olan Kerimcan Durmaz’ın hesapları da inceleme altına alındı. Dava dosyalarından edinilen bilgilere göre, Durmaz’a yönelik inceleme 2017’de yapılan bir ihbar sonrası başlatıldı. Yapılan ihbar sonrası İstanbul Denetim Grup Müdürlüğü, Durmaz’ın defterlerini 5 Ekim 2017’de incelemeye aldı. Geçmiş dönemler için 8 ayrı rapor hazırlandı. Mayıs 2018’de hazırlanan raporlar sonrası Bakırköy Vergi Dairesi Müdürlüğü, Durmaz’a tek tek ceza kesti.

HESAPLARDA YOĞUN HAREKETLİLİK

Dava dosyalarında yer alan bilgilere göre, vergi müfettişleri Durmaz’ın banka hesaplarında yoğun bir para trafiğinin olduğunu tespit etti. Durmaz ile ablası Neşe Fişekçi adına kayıtlı şirket ve menajeri S. U. Ç. arasındaki para hareketleri mercek altına alındı. Hesaba gelen paralara ilişkin gelir vergisinin ödenmediğini tespit eden uzmanlar ceza kesti. Gelir vergisi cezalarından biri, Durmaz’ın hesabına gelen 387.900 TL nedeni ile kesildi.

ÇANTA DA VAR DUŞAKABİN DE

Kesilen cezalardan bir bölümü ise ödenmeyen KDV’ler ile ilgili. Durmaz’ın aldığı pahalı çanta, sahne kıyafetleri ve duşakabin de inceleme altına alındı. Uzmanlar, anılan ürünlerin ticari faaliyet kapsamında değerlendirildiğini kaydetti. KDV cezası kesilen dosyaların birinde Durmaz’a 80 bin TL KDV ödemesi çıkarıldı. Anılan tutarın bir o kadarı da ceza olarak kesildi. Dava dosyalarından birinde ise Durmaz’a kesilen ve ‘özel usulsüzlük cezası’ olarak kayda giren cezanın tutarı 38.790 TL.



Kerimcan Durmaz'a kesilen cezaların iptali istemi ile açtığı 8 dava üst üste görüldü.

BORÇ-ALACAK İLİŞKİSİ

Kesilen cezaların iptali için Durmaz ise İstanbul Vergi Mahkemesinde 8 ayrı dava açtı. Durmaz, dava dosyalarına yaptığı savunmalarda özetle şunları kaydetti: “Ben tüm vergilerimi ödedim. Faturalarımı da kaydettim. Hesabıma gelen paralar borç-alacak ilişkisinden kaynaklı. Ticari bir faaliyet nedeni ile gelen paralar değil. Zaman zaman borç para verdiğim arkadaşlarım oldu. Hesabıma gelen bu paralar da bana olan borçların ödenmesi nedeni ile.” Bakırköy Vergi Müdürlüğü adına yapılan savunmada ise, raporlara konu para transferlerinin ticari faaliyet kapsamında olduğu vurgulandı.

Geçmiş dönemler için kesilmiş

Konu ile ilgili görüşünü aldığımız Kerimcan Durmaz “Son üç yıldır elde ettiğim kazancın vergisini düzenli olarak ödüyorum. Ancak daha önceki yıllarda, bu konuda yeterli bilgiye sahip değildim. Benim gibi diğer arkadaşlar da öyle. O dönemler için kesilen cezalar var. Ben de bunların iptali için dava açtım. Duruşma gününü de unutmuşum. Son anda avukatım olmadan duruşmaya katıldım. Bu nedenle iyi bir savunma da yapamadım zaten” dedi.



Kerimcan Durmaz ile ablası Neşe Fişek'e ait şirket arasındaki para trafiği de hazırlanan raporlara girdi.



GERİYE DÖNÜK 5 YIL

Vergi Denetim Kurulu, süresinde beyan edilmeyen vergi için geriye dönük denetim yapabiliyor. Yapılan incelemelerde, elde edilen kazancın, devamlılık ve organizasyon kapsamında olması dikkat edilen noktalardan biri. Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Karabıyık, konuya ilişkin geçen yıl kaleme aldığı yazısında, Maliye’nin mercek altına aldığı sosyal medya fenomenlerinin, yüklü vergi cezası ile karşı karşıya kalmamak yerine ‘pişmanlıkla vergi ödeme’ imkânına da sahip olduklarına işaret etti.

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