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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
12.03.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

Kerimcan Durmaz’a vergi şoku! 8 ayrı vergi raporu düzenlendi

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Kerimcan Durmaz’a vergi şoku! 8 ayrı vergi raporu düzenlendi

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın başı, ödemediği vergiler nedeni ile dertte. Yapılan bir ihbar sonrası Kerimcan Durmaz’ın banka hesapları mercek altına alındı. Vergi müfettişleri Durmaz’ın ödemediği vergiler için 8 ayrı rapor düzenledi. Düzenlenen raporlar sonrası Bakırköy Vergi Dairesi, Durmaz’a art arda vergi cezası kesti. Durmaz, kesilen her bir ceza için ayrı dava açtı. Geçen hafta vergi mahkemesinde savunma yapan Durmaz’ın pahalı giysi ve çantaları ile aldığı duşakabin de vergi müfettişlerinin incelemesine girdi. Durmaz ise savunmasında, hesabına gelen paraların borç-alacak ilişkisi kapsamında olduğunu öne sürdü.

KATILDIKLARI organizasyonlar ve tanıtımını yaptıkları ürünlerden kazanç elde eden sosyal medya fenomenleri bir süredir Maliye’nin denetiminde. Milyonlarca takipçisi olan Kerimcan Durmaz’ın hesapları da inceleme altına alındı. Dava dosyalarından edinilen bilgilere göre, Durmaz’a yönelik inceleme 2017’de yapılan bir ihbar sonrası başlatıldı. Yapılan ihbar sonrası İstanbul Denetim Grup Müdürlüğü, Durmaz’ın defterlerini 5 Ekim 2017’de incelemeye aldı.  Geçmiş dönemler için 8 ayrı rapor hazırlandı. Mayıs 2018’de hazırlanan raporlar sonrası Bakırköy Vergi Dairesi Müdürlüğü, Durmaz’a tek tek ceza kesti. 

HESAPLARDA YOĞUN HAREKETLİLİK

Dava dosyalarında yer alan bilgilere göre, vergi müfettişleri Durmaz’ın banka hesaplarında yoğun bir para trafiğinin olduğunu tespit etti. Durmaz ile ablası Neşe Fişekçi adına kayıtlı şirket ve menajeri S. U. Ç. arasındaki para hareketleri mercek altına alındı. Hesaba gelen paralara ilişkin gelir vergisinin ödenmediğini tespit eden uzmanlar ceza kesti. Gelir vergisi cezalarından biri, Durmaz’ın hesabına gelen 387.900 TL nedeni ile kesildi. 

ÇANTA DA VAR DUŞAKABİN DE

Kesilen cezalardan bir bölümü ise ödenmeyen KDV’ler ile ilgili. Durmaz’ın aldığı pahalı çanta, sahne kıyafetleri ve duşakabin de inceleme altına alındı. Uzmanlar, anılan ürünlerin ticari faaliyet kapsamında değerlendirildiğini kaydetti. KDV cezası kesilen dosyaların birinde Durmaz’a 80 bin TL KDV ödemesi çıkarıldı. Anılan tutarın bir o kadarı da ceza olarak kesildi. Dava dosyalarından birinde ise Durmaz’a kesilen ve ‘özel usulsüzlük cezası’ olarak kayda giren cezanın tutarı 38.790 TL.

Kerimcan Durmaz’a vergi şoku 8 ayrı vergi raporu düzenlendi

Kerimcan Durmaz'a kesilen cezaların iptali istemi ile açtığı 8 dava üst üste görüldü.
BORÇ-ALACAK İLİŞKİSİ
Kesilen cezaların iptali için Durmaz ise İstanbul Vergi Mahkemesinde 8 ayrı dava açtı. Durmaz, dava dosyalarına yaptığı savunmalarda özetle şunları kaydetti: “Ben tüm vergilerimi ödedim. Faturalarımı da kaydettim. Hesabıma gelen paralar borç-alacak ilişkisinden kaynaklı. Ticari bir faaliyet nedeni ile gelen paralar değil. Zaman zaman borç para verdiğim arkadaşlarım oldu. Hesabıma gelen bu paralar da bana olan borçların ödenmesi nedeni ile.”  Bakırköy Vergi Müdürlüğü adına yapılan savunmada ise, raporlara konu para transferlerinin ticari faaliyet kapsamında olduğu vurgulandı.

Geçmiş dönemler için kesilmiş

Konu ile ilgili görüşünü aldığımız Kerimcan Durmaz “Son üç yıldır elde ettiğim kazancın vergisini düzenli olarak ödüyorum. Ancak daha önceki yıllarda, bu konuda yeterli bilgiye sahip değildim. Benim gibi diğer arkadaşlar da öyle. O dönemler için kesilen cezalar var. Ben de bunların iptali için dava açtım. Duruşma gününü de unutmuşum. Son anda avukatım olmadan duruşmaya katıldım. Bu nedenle iyi bir savunma da yapamadım zaten” dedi.

Kerimcan Durmaz’a vergi şoku 8 ayrı vergi raporu düzenlendi

Kerimcan Durmaz ile ablası Neşe Fişek'e ait şirket arasındaki para trafiği de hazırlanan raporlara girdi.

GERİYE DÖNÜK 5 YIL
Vergi Denetim Kurulu, süresinde beyan edilmeyen vergi için geriye dönük denetim yapabiliyor. Yapılan incelemelerde, elde edilen kazancın, devamlılık ve organizasyon kapsamında olması dikkat edilen noktalardan biri. Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Karabıyık, konuya ilişkin geçen yıl kaleme aldığı yazısında, Maliye’nin mercek altına aldığı sosyal medya fenomenlerinin, yüklü vergi cezası ile karşı karşıya kalmamak yerine ‘pişmanlıkla vergi ödeme’ imkânına da sahip olduklarına işaret etti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (12.03.2019)
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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