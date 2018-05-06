Kenyalıların röntgenini çekecek

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Kübra GENÇ / NAİROBİ
06.05.2018 - 22:27, Son Güncelleme:

Kenyalıların röntgenini çekecek

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Kenyalıların röntgenini çekecek

KAYI Medikal, Afrika macerasını Kenya ile sürdürüyor. Sağlık sektöründe ilk yurtdışı yatırımını Kenya’da gerçekleştiren Kayı Medikal, Nairobi ve Nyeri şehirlerindeki iki hastanede yer alan iki ayrı radyoloji merkezine, bu yıl içinde yine Nairobi’de bir radyoterapi merkezi ile yenisini ekledi.

Kayı Medikal’in davetiyle gittiğimiz Nairobi’de Kayı Holding CEO’su Alparslan Korkmaz, Sahraaltı Afrika, Balkanlar, Orta Asya ve Güney Asya’da yatırım merkezleri bulunan Kayı Medikal’in önümüzdeki dönemde Afrika’da Senegal ve Fildişi Sahili, Orta Asya’da Kazakistan, Güneydoğu Asya’da Vietnam, Balkanlar’da Bosna ve Hersek, Romanya ve Sırbistan’da da yeni merkezleri hizmet vermeye başlayacağını ifade etti. Dünya çapında 4 büyük finans kuruluşu ile imza attıklarının altını çizen Kayı İnşaat CEO’su Korkmaz, entegre sağlık çözümleri kapsamında 3 yıl içinde 300 milyon dolarlık kontrat imzalandığını da ifade etti. Klinik hizmetleri konusunda Kenya, Tanzanya ve Uganda’da aktif rol aldıklarını belirten Korkmaz, Fildişi’nde imza attıklarını ve 4 yıl sonra 20 ülkede 50’ye yakın operasyona bakacaklarını ve bu alanda Türkiye’de 49 hastane ile çalıştıklarını dile gelirdi. 

Kenyalıların röntgenini çekecek

1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
Korkmaz, 2000’e yakın yatak kapasitesine sahip Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü’nün 2020 Nisan ayında biteceğini ifade ederken, projede yatırım ve inşaat alanında Samsung ve İtalyan Salini Impregilo olmak üzere 3 şirket, 25 yıllık işletmede ise yalnızca Salini Impregilo birlikte çalıştıklarını ifade etti. Korkmaz, 5 yıl sonra sağlık ve müteahhitlik cirolarının da yüzde 50-50 olarak eşitlenmesini hedeflediklerinin altını çizdi.

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