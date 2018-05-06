Kenyalıların röntgenini çekecek
KAYI Medikal, Afrika macerasını Kenya ile sürdürüyor. Sağlık sektöründe ilk yurtdışı yatırımını Kenya’da gerçekleştiren Kayı Medikal, Nairobi ve Nyeri şehirlerindeki iki hastanede yer alan iki ayrı radyoloji merkezine, bu yıl içinde yine Nairobi’de bir radyoterapi merkezi ile yenisini ekledi.
Kayı Medikal’in davetiyle gittiğimiz Nairobi’de Kayı Holding CEO’su Alparslan Korkmaz, Sahraaltı Afrika, Balkanlar, Orta Asya ve Güney Asya’da yatırım merkezleri bulunan Kayı Medikal’in önümüzdeki dönemde Afrika’da Senegal ve Fildişi Sahili, Orta Asya’da Kazakistan, Güneydoğu Asya’da Vietnam, Balkanlar’da Bosna ve Hersek, Romanya ve Sırbistan’da da yeni merkezleri hizmet vermeye başlayacağını ifade etti. Dünya çapında 4 büyük finans kuruluşu ile imza attıklarının altını çizen Kayı İnşaat CEO’su Korkmaz, entegre sağlık çözümleri kapsamında 3 yıl içinde 300 milyon dolarlık kontrat imzalandığını da ifade etti. Klinik hizmetleri konusunda Kenya, Tanzanya ve Uganda’da aktif rol aldıklarını belirten Korkmaz, Fildişi’nde imza attıklarını ve 4 yıl sonra 20 ülkede 50’ye yakın operasyona bakacaklarını ve bu alanda Türkiye’de 49 hastane ile çalıştıklarını dile gelirdi.
1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
Korkmaz, 2000’e yakın yatak kapasitesine sahip Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü’nün 2020 Nisan ayında biteceğini ifade ederken, projede yatırım ve inşaat alanında Samsung ve İtalyan Salini Impregilo olmak üzere 3 şirket, 25 yıllık işletmede ise yalnızca Salini Impregilo birlikte çalıştıklarını ifade etti. Korkmaz, 5 yıl sonra sağlık ve müteahhitlik cirolarının da yüzde 50-50 olarak eşitlenmesini hedeflediklerinin altını çizdi.
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