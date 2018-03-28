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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
28.03.2018 - 20:03, Son Güncelleme:

Kentsel dönüşümle ilgili önemli açıklama! Evler küçülecek

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Kentsel dönüşümle ilgili önemli açıklama! Evler küçülecek

KİPTAŞ’ın 1058 konuttan oluşan Silivri Konutları 3. Etap projesinin tanıtım toplantısına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kentsel dönüşüm süresi için çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yeni dönemde imar artışı yapılmadan, ama evlerde yüzde 20 küçülmeye giderek sürecin yönetilmesi planlanıyor. “Zorla kimseye kentsel dönüşüm yaptırmayacağız. İmzasını getirenlerin yerinde kentsel dönüşüm yapacağız” diyen Uysal, ilçe belediyelerinin devreye girmesi gerektiğini ifade etti. Mutabakat sağlanmış yerlerde çalışmaların başlayacağını belirten Uysal, imar artışı olmadan süreci yöneteceklerini dile getirdi. Buna karşın vatandaşın yeni evinin yüzde 20 küçüleceğini belirten Uysal yaptıkları bir çalışmayı şöyle anlattı: “ Beyoğlu’nda işte başladı. İmzalar atıldı ruhsatı alındı. 100 dairelik yere 120 daire yapılıyor. Hiç imar artışı yapılmadan. Yüzde 20 kesinti yapılarak cebinden hiç para çıkmadan.” Yüzde 20 kesinti sayesinde ortaya çıkacak yeni konutların inşaat maliyetinin yüzde 70’ini karşılayabileceğini ifade eden Uysal, geri kalan maliyetin de İBB bütçesinden karşılanacağını belirtti.

1 MİLYAR BÜTÇE

Uysal, bu yıl için kentsel dönüşüme belediye bütçesinden 1 milyar lira ayırdıklarını belirterek, “Bu bütçenin 320 milyon lirası Gaziosmanpaşa, 30 milyon lirası Beyoğlu’ndaki projeler için ayrıldı. Gaziosmanpaşa’da dört bölgede kentsel dönüşüme başlayacağız. Şu anda Büyükçekmece, Eyüp, Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu için çalışmalarımız var. Bu yıl 8-9 ilçede dönüşüm yaparak, 7-8 bin konut yapabiliriz. Hedefimiz yıllık 10 bin konut ancak ilk yıl olduğu için 8 bin seviyesinde kalabilir. İlerleyen dönemde İstanbul’a 2-3 milyar lira bütçe ayırıp, 40-50 bin konutu bile hedefleyebiliriz” diye konuştu. Uysal, yüzde 20 daha küçük daireye razı olanlara yine aynı bölgeden daire verileceğini, razı olmayanları da isterlerse depo konut alanlarına taşıyabileceklerini söyledi.

1508 SOSYAL KONUT

Başkan Uysal, KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım ile birlikte, İstanbul Silivri’de KİPTAŞ tarafından yapılacak sosyal konut projesiyle ilgili bilgiler verdi.  KİPTAŞ, Silivri’de sosyal konut olarak hayata geçireceği Silivri Konutları 3. Etap’ta talep toplamaya başladı. 1.508 konuttan oluşacak proje için 18 Nisan’a kadar talep toplanacak. Konut sayısından fazla talep gelirse 28 Nisan’da kura çekilecek. Hiç evi olmayan ve İstanbul’da yaşayanların başvurabileceği projede 2+1’ler için fiyatlar 195 bin lira, 3+1’ler için 215 bin lira olarak belirlendi.

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