Kentsel dönüşüme DASK garantisi

SİGORTACILARDAN, kentsel dönüşüme destek geldi. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Can Akın Çağlar, Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK), kentsel dönüşüme garantör olabileceğini açıkladı. TSB Başkanı Can Akın Çağlar ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken özel açıklamalarda bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un kentsel dönüşümde yeni düzenleme yapılacağını açıklaması üzerine sigortacılardan öneri geldi. Can Akın Çağlar, DASK’ın, kentsel dönüşümde garantör olarak kullanılabileceğini söyledi. Proje geliştirdiklerini belirten Çağlar, “Nasıl ki, Kredi Garanti Fonu, geçtiğimiz yıl bankaların kredi vermesi için garantör oldu, bunun benzerini kentsel dönüşümde DASK ile yapabiliriz. DASK’ın, kentsel dönüşüme konu olacak binaların finansmanında garantör olması gibi bir proje ortaya koyduk. Bir tarafta TOKİ’yi konumlandırıyoruz, bu işin güvencesini sağlayacak, yani işin yapılmasını sağlayacak. Bankalar ise kredi kullandıracak. Dönüşümün arkasında da DASK güvencesi olacak” dedi.

GÜVENCEYİ BİZ SAĞLAYALIM

Çağlar, DASK’ın olası bir depremde hasarı karşılamak için kurulduğuna değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün DASK, 35 milyar liralık güvence sağlıyor. Amacımız deprem olduktan sonra bu yaraların sarılması değil, deprem olmadan önce bu duruma müdahale edilmesi olmalı. Ondan dolayıdır ki DASK, bir garantör olabilir. Eğer DASK, bir güvence sağlarsa ve bankalar da bu güvence neticesinde kredi verirse, biz de sigortacılar olarak araya bina tamamlama sigortası ile girersek muhteşem bir sonuç ortaya çıkar.”

Can Akın Çağlar, son dönemde sigorta sektörünün gündemindeki konulara da değinerek, en önemli konunun kurulması planlanan Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SDDK) olduğunu kaydetti. Sigortacılığa kamunun sahip çıkması ve hükümet politikası haline gelmesi gerektiğini belirterek, “SDDK kurularak, kamu farklı bir bakış açısıyla sigortacılığa yaklaşacak. Şuanda sigortacılık, Hazine’nin, o büyük sorumluluğu içerisinde. Yakında da ayrı bir bağımsız otorite haline gelecek. Nasıl Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu 2001’de bankacılığı bugünlere getirdiyse SDDK olarak da kamu sahipliliğine ihtiyaç var” dedi.

Biz yoksak yatırımlar da olmaz

TSB Başkanı Can Akın Çağlar, sigortacılığın ekonomiye katkısına değinerek, şunları söyledi: “Sektör olarak 189 milyar liralık aktif büyüklüğe sahibiz. Tüm büyük yatırımların arkasında biz varız. GSMH’nın 35 katına ulaşan, yaklaşık 107 trilyon liralık bir güvence sunuyoruz. İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü gibi büyük yatırımların arkasında sigorta teminatı var. Bu teminat olmasa bu yatırımlar da olmazdı.”

SDDK’da söz istiyoruz

TOBB Yönetim Kurulu üyesi Hakan Ülken, kurulacak olan Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na değinerek, şunları söyledi: “SDDK olmazsa olmazımız. Reel sektörün kurulacak bu kurumun içerisinde temsil edilmesi gerektiği kanaatini taşıyoruz. Yani eğer Hazine’nin içerisindeki mevcut yapı aynen, sanki özerk veya özel yapıymış gibi devam edecekse zaten bir anlamı kalmayacak demektir. Özel sektörün temsil edilmesi gerektiğini düşünüyorum.”

Rekabet edemeyiz

Hakan Ülken, sigortacılık olmadan reel sektörün hayatını sürdüremeyeceğini belirterek şunları söyledi: “Bugün uluslararası arenada faaliyet gösterecekseniz sigortasız giremezsiniz. Oralarda rekabet gücünüz olamaz. Hem tasarruf hem sigortalılık bilincini arttırmalıyız. Dünyanın geldiği bugünkü konumda, sigortacılık daha önemli hal aldı. Sigortacılık aslında kârın değil riskin ortağıdır. Bunu topluma anlatırsak birçok konuyu da çözmüş oluruz.”