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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
14.02.2019 - 15:44, Son Güncelleme:

Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü uyardı: Vatandaşlar bodrum ve kömürlükleri kontrol etsin

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Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen "İnsanlar binalarının içlerini, özellikle bodrum katları, hiç girilmeyen, kömürlük kısımlarını kontrol etsinler" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, binalarının riskli olduğunu düşünen vatandaşların özellikle içlerini, bodrum katları, hiç girilmeyen, kömürlük kısımlarını kontrol etmesi gerektiğini belirterek, "Taşıyıcı sistemler en fazla arızaları oralardan veriyor." dedi.

Gürgen, Kartal Orhantepe Mahallesi'ndeki irtibat bürosu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın yanındaki 10 katlı Yunus Apartmanı'nın tehlike oluşturan kısımlarının yıkıldığını söyledi. 

Bölgedeki 8 apartmanın daha yıkılacağını ifade eden Gürgen, şöyle konuştu: 

"Dünden itibaren vatandaşlarımıza evlerinizi hemen taşıyabilirsiniz diye duyurularda da bulunduk. Şu anda 3 günlük bir süre içinde vatandaşların taşınmalarını bekliyoruz. Bugün Nuri Bey Apartmanı'nda ilk taşınmalar başladı. Profesyonel taşıyıcılarla bu süreç başlamış oldu. Ne kadar çabuk taşınırsa yıkılması gereken 8 binaya o kadar çabuk başlayacağız." 

Gürgen, vatandaşların binalarını en iyi kendilerinin bildiğini dile getirerek, şunları kaydetti: 

"Dışarıdan bakıldığında birçok bina tertemiz, pırıl pırıl gözükürken asıl binanın iç kısımlarını göremiyoruz. Bunu en iyi vatandaş biliyor. İnsanlar binalarının içlerini, özellikle bodrum katları, hiç girilmeyen, kömürlük kısımlarını kontrol etsinler. Çünkü taşıyıcı sistemler en fazla arızaları oralardan veriyor. Kolonların demirlerinin ortaya çıktığı, kolonların üzerinde büyük çatlakların oluşmaya başladığı, ezilmelerin hatta çürümelerin olduğu binalarla ilgili lisanslı kuruluşlara, belediyelerine müracaat ederek binalarının tespitlerini yaptırsınlar. Bir defa daha gözlemlesinler. Binalarında, kolonlarında, kirişlerinde yapısal hasarlar var mı, yok mu? Bunları gözlemlesinler. Onun üzerine tespitleri için lisanlı kuruluşlara müracaat ederek binalarının dönüşümlerini gerçekleştirsinler." 
Bu arada Kartal'da çökme tehlikesiyle boşaltılan 8 riskli binadan birinin bodrum katındaki kolon ve kirişleri görüntülendi.  Görüntülerde, kolon ve kirişlerin kırıldığı, demirlerin kullanılamaz hale geldiği ve risk taşıdığı görüldü. 

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